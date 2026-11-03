Zatrzymanie 21-latka z powiatu lubelskiego. Miał przygotowywać zabójstwo byłej partnerki

Policja sprawdziła doniesienie o planowanym zabójstwie

Pod koniec października policjanci otrzymali informację, że 21-letni mieszkaniec powiatu lubelskiego może planować zabójstwo byłej partnerki. Zgłoszenie wskazywało, że mężczyzna od lipca miał czynić przygotowania do tego przestępstwa. Funkcjonariusze niezwłocznie zweryfikowali tę informację i ustalili, że kobiecie grozi niebezpieczeństwo.

Policja zatrzymała 21-latka i zabezpieczyła broń

Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Lublinie zatrzymali 21-latka w miejscu jego zamieszkania. Podczas przeszukania zabezpieczyli między innymi wiatrówkę i rewolwer czarnoprochowy. Ustalili, że 21-latek kupił rewolwer w związku z przygotowaniami do zabójstwa.

Zarzuty dotyczące gróźb karalnych i przygotowań do zabójstwa

Policjanci ustalili, że podejrzany opracował plan przestępstwa, kupił broń i obserwował byłą partnerkę w miejscu jej zamieszkania. Miał też wielokrotnie kierować wobec niej groźby karalne. W mediach społecznościowych publikował materiały sugerujące zamiar zabójstwa. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu zarzutów stosowania gróźb karalnych i czynienia przygotowań do zabójstwa.

Tymczasowe aresztowanie 21-latka

Sąd uwzględnił wniosek policji i prokuratury oraz zastosował wobec 21-latka tymczasowe aresztowanie na trzy miesiące. Za przygotowania do zabójstwa grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna usłyszał również zarzut stosowania gróźb karalnych. Informację o sprawie przekazała Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie.

Źródło: Policja.pl