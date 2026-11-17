Historyczne triple-double w NBA

W spotkaniu ligi NBA zespół New Orleans Pelicans pokonał u siebie Golden State Warriors 115:94. Bohaterem wieczoru był Jeremiah Fears, który zapisał na swoim koncie 19 punktów, 10 zbiórek i 10 asyst. Dla 20-letniego zawodnika było to pierwsze w karierze triple-double, na które czekał do 97. występu na parkietach NBA. Dokonał tego miesiąc po 20. urodzinach.

Fears został najmłodszym zawodnikiem w historii Pelicans, który zanotował dwucyfrowe zdobycze w trzech kategoriach statystycznych. Pobił tym samym wieloletni rekord z kwietnia 2006 roku, należący dotąd do Chrisa Paula, który w momencie jego ustanowienia miał niespełna 21 lat. Wygrana nad "Wojownikami" pozwoliła drużynie z Nowego Orleanu przerwać serię sześciu kolejnych porażek.

Sytuacja na Zachodzie po meczu z Warriors

Najskuteczniejszym koszykarzem gospodarzy był Saddiq Bey, który rzucił 23 punkty. Aż 10 z nich zdobył w otwierającej spotkanie serii 23:2. W szeregach gości najlepiej spisał się debiutant Yaxel Lendeborg, zapisując na swoim koncie 28 punktów i osiem zbiórek. Dla Golden State Warriors była to trzecia porażka z rzędu.

Pelicans, legitymując się aktualnie bilansem 5-10, plasują się na 13. pozycji w tabeli Konferencji Zachodniej. Z kolei ekipa z San Francisco z dorobkiem ośmiu zwycięstw i sześciu porażek zajmuje dziewiąte miejsce w tej samej konferencji. Tabela pozostaje spłaszczona, a różnice między zespołami na Zachodzie wciąż są niewielkie.

Porażka w Bostonie i wygrana 76ers na Wschodzie

W Konferencji Wschodniej seria sześciu zwycięstw Boston Celtics dobiegła końca. W poniedziałek drużyna po raz pierwszy w sezonie przegrała na własnym parkiecie, ulegając Orlando Magic 105:115. Liderem gości był zdobywca 24 punktów, Desmond Bane, a dla gospodarzy tyle samo punktów rzucił Jayson Tatum. Magic, odnosząc czwarte zwycięstwo z rzędu, mają bilans 6-7 i są ósmi w tabeli, podczas gdy Celtics (11-3) pozostają wiceliderem Wschodu.

Na czele Wschodu znajdują się koszykarze Philadelphia 76ers, którzy na wyjeździe pokonali Brooklyn Nets 135:123. Do 12. wygranej w sezonie poprowadzili ich Joel Embiid, zdobywca 37 punktów, oraz Jaylen Brown, który uzyskał 31 punktów i 13 zbiórek. W zespole z Filadelfii zabrakło LeBrona Jamesa, który dzień wcześniej awansował na trzecie miejsce w klasyfikacji wszech czasów NBA pod względem liczby asyst. W drużynie Nets 33 punkty rzucił Julius Randle.