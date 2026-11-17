Przecieki z kadry. Jan Urban walczy o posadę i utrzymanie w Lidze Narodów

Sytuacja polskich piłkarzy po pięciu rozegranych kolejkach Ligi Narodów jest niezwykle trudna. Trzecie miejsce w grupie B4 oznacza, że bezpowrotnie straciliśmy szanse zarówno na awans do dywizji A, jak i na rozstawienie w drugim koszyku przed eliminacjami do Euro 2028. Co gorsza, podopiecznym trenera Jana Urbana realnie grozi spadek do dywizji C. Aby całkowicie oddalić to widmo, musimy pokonać Szwedów. W przypadku braku kompletu punktów w starciu z ekipą „Trzech Koron” oraz jednoczesnej wygranej Rumunii nad Bośnią i Hercegowiną, Polaków czeka udział w barażach o utrzymanie na drugim szczeblu rozgrywek. Nadchodzące spotkanie to może być także gra o przyszłość samego szkoleniowca. Choć w wielu kręgach panuje przekonanie, że dymisja selekcjonera jest już przesądzona, to odpowiedzialny za obsadę tego stanowiska Cezary Kulesza nie ogłosił jeszcze żadnych oficjalnych kroków. Co więcej, prezes PZPN w swoim ostatnim wywiadzie zauważył nawet „pozytywne aspekty” w dotychczasowej pracy trenera. W zachowaniu stanowiska szkoleniowcowi mogą pomóc sami zawodnicy. Według najnowszych, sensacyjnych doniesień w podstawowym składzie ma pojawić się dwóch graczy, których obecność budzi szczególne emocje.

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Dziennikarze portalu Sport.pl prognozują, jak ma wyglądać wyjściowa jedenastka reprezentacji Polski na wtorkowe spotkanie ze Szwecją.

W bramce ma stanąć Sławomir Abramowicz, przed którym zagrają obrońcy Arkadiusz Pyrka, Jan Bednarek, Kacper Potulski oraz Tymoteusz Puchacz. Linię pomocy utworzą Wiktor Nowak, Piotr Zieliński i Sebastian Szymański, natomiast w ataku wystąpią Marcel Reguła, Robert Lewandowski oraz Nicola Zalewski.

Najwięcej emocji i dyskusji w tym zestawieniu wzbudza obecność Sławomira Abramowicza oraz Tymoteusza Puchacza. Obaj zawodnicy nie znaleźli się w podstawowym składzie na przegrany 1:2 pojedynek z reprezentacją Rumunii. Golkiper Jagiellonii Białystok był wprawdzie przymierzany do gry już w tamtym meczu, jednak selekcjoner Jan Urban zdecydował się wystawić Bartłomieja Drągowskiego. Jeśli Abramowicz wybiegnie na murawę przeciwko Szwedom, zaliczy swój oficjalny debiut w pierwszej drużynie narodowej. Z kolei Puchacz wrócił do kadry podczas poprzedniego zgrupowania po blisko dwóch latach przerwy. Wystąpił wówczas w wyjazdowym starciu z „Trzema Koronami”, ale jego postawa na boisku była ogromnym rozczarowaniem. W prognozowanym składzie warto również odnotować obecność Piotra Zielińskiego, który wraca do gry po problemach zdrowotnych wykluczających go z meczu z Rumunami, a także brak w wyjściowej jedenastce regularnie zawodzącego ostatnio w kadrze Karola Świderskiego.

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