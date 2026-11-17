Pewne wygrane faworytów w grupie Ivana Lendla

Hiszpan Carlos Alcaraz pokonał Amerykanina Francesa Tiafoe w dwóch setach, triumfując 6:2, 6:2. To spotkanie w ramach grupy Ivana Lendla trwało dokładnie godzinę i dziewięć minut. Dzięki temu wynikowi bilans bezpośrednich starć tych tenisistów jest obecnie remisowy i wynosi 3:3. Turniej w Turynie gromadzi na korcie ośmiu najlepszych zawodników całego kończącego się sezonu.

Drugie starcie w tej samej grupie zakończyło się triumfem Daniiła Miedwiediewa nad Włochem Flavio Cobollim. Rosjanin wygrał ten wieczorny mecz wynikiem 7:6 (7-4), 6:3. Pojedynek na turyńskim korcie trwał o osiemnaście minut dłużej niż spotkanie Hiszpana. Było to trzecie zwycięstwo Miedwiediewa w czwartym starciu z tym rywalem na światowych kortach.

Kto awansuje do półfinałów turnieju mistrzów?

W zmaganiach grupy Johna McEnroe rywalizują lider rankingu ATP Niemiec Alexander Zverev oraz Amerykanin Ben Shelton. Obaj ci tenisiści zapisali na swoim koncie wygrane w niedzielnych pojedynkach. Stawkę w tym zestawieniu uzupełniają Francuz Arthur Fils oraz Hiszpan Rafael Jodar. Z każdej z grup do fazy półfinałowej awansuje tylko dwóch najlepszych tenisistów.

Impreza we Włoszech potrwa do niedzieli, a całkowita pula nagród wynosi aż 15,75 miliona dolarów. Warto przypomnieć, że dwie poprzednie edycje tych zawodów wygrał Jannik Sinner. Włoch nie bierze jednak udziału w obecnych zmaganiach, ponieważ leczy aktualnie nabytą wcześniej uciążliwą kontuzję. Przed rokiem w decydującym finale turnieju to właśnie on pokonał Carlosa Alcaraza.