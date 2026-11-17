Akcja przeciw nielegalnemu hazardowi na Mokotowie, Ursynowie i w Wilanowie

Działania były efektem wcześniejszych ustaleń funkcjonariuszy. O godzinie 8:00 policjanci i funkcjonariusze innych służb równocześnie weszli do 20 wcześniej wytypowanych lokali. Sprawdzali, czy znajdują się w nich urządzenia wykorzystywane do organizowania gier hazardowych bez wymaganej koncesji lub zezwolenia. W akcji uczestniczyli policjanci mokotowskiego wydziału do walki z przestępczością ekonomiczną, funkcjonariusze KAS i Straży Granicznej oraz policjanci komórek kryminalnych, wywiadowczych, dochodzeniowo-śledczych i patrolowych, a także komisariatów na Ursynowie i w Wilanowie. W akcji wykorzystano również psy służbowe.

Zabezpieczono 85 automatów i około 92 tys. zł

W skontrolowanych miejscach funkcjonariusze ujawnili łącznie 85 automatów typu Hot-Spot. Wartość zabezpieczonych urządzeń przekracza 1 milion złotych. Zabezpieczono też pieniądze z automatów oraz gotówkę ujawnioną podczas przeszukań. Łącznie było to około 92 tys. zł. Funkcjonariusze zabezpieczyli również telefony komórkowe, rejestratory obrazu, nośniki pamięci i odręczne zapiski, które mogą mieć znaczenie w postępowaniu. Podczas akcji znaleziono także marihuanę.

W Warszawie zatrzymano 16 osób w sprawie nielegalnego hazardu

W wyniku działań zatrzymano 16 osób w wieku od 17 do 73 lat. Wśród zatrzymanych było trzech obywateli Polski, dwóch obywateli Białorusi, dziewięciu obywateli Ukrainy oraz po jednym obywatelu Rosji i Mołdawii. Zatrzymani są podejrzewani o urządzanie gier hazardowych bez wymaganej koncesji lub zezwolenia, wbrew przepisom ustawy o grach hazardowych. Podejrzenia dotyczą czynu z art. 107 § 1 Kodeksu karnego skarbowego.

Kary za nielegalne urządzanie gier hazardowych

Za posiadanie automatów oraz urządzanie nielegalnych gier hazardowych grożą kary finansowe i karne. Kara administracyjna może wynieść do 100 tysięcy złotych za każdy nielegalny automat. Za urządzanie gier hazardowych bez wymaganej koncesji grożą również wysoka grzywna i kara pozbawienia wolności do 3 lat. Funkcjonariusze zapowiedzieli dalsze działania wymierzone w osoby czerpiące korzyści z nielegalnego hazardu.

Źródło: Policja.pl