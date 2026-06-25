Iga Świątek w opałach. Jej występ w kluczowym turnieju stoi pod ogromnym znakiem zapytania

Porażka w Bad Homburg już w pierwszym meczu to ogromne zaskoczenie. Iga Świątek przerwała tym samym wieloletnią, imponującą passę.

Ten wynik to bolesny cios dla jej pozycji w zestawieniu WTA Race. Start w prestiżowym turnieju WTA Finals mocno się oddalił.

Zobaczymy, ile dokładnie punktów traci raszynianka do czołowej ósemki i czy wciąż ma szanse na udział w turnieju mistrzyń.

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Zaskakująca porażka z Emmą Navarro

W turnieju WTA 500 w Bad Homburg Iga Świątek zakończyła zmagania na drugiej rundzie. Amerykanka Emma Navarro okazała się lepsza od Polki, która broniła punktów za zeszłoroczny finał. Mecz zakończył się wynikiem 5:7, 6:2, 3:6. Spotkanie obfitowało w nieoczekiwane zwroty akcji. Początek był fatalny dla 25-letniej raszynianki, która szybko przegrywała 0:3. Choć zdołała odrobić straty, pierwszy set padł łupem rywalki. Przyczyniły się do tego liczne potknięcia, w tym aż siedem podwójnych błędów serwisowych naszej zawodniczki.

Druga odsłona to zupełnie inna gra Świątek. Polka całkowicie zdominowała Navarro, triumfując w pięciu gemach z rzędu. Decydująca, trzecia partia, przypominała jednak początek meczu. Amerykanka błyskawicznie przełamała raszyniankę, wyszła na prowadzenie 3:0 i utrzymała przewagę do końca. Tym samym wzięła rewanż za poprzednie przegrane, wyrównując stan bezpośrednich pojedynków na 2-2.

Koniec niesamowitej passy

Bieżący sezon obnaża u Igi Świątek brak regularności. Odpadnięcie w Bad Homburg po pierwszym rozegranym spotkaniu to już druga taka sytuacja w tym roku. Poprzednio miało to miejsce w marcu, kiedy to w turnieju w Miami uległa Magdzie Linette.

To bez wątpienia sygnał alarmowy, biorąc pod uwagę, że w ostatnich latach raszynianka imponowała niesamowitą wręcz powtarzalnością. W latach 2022-2024 ani razu nie zdarzyło jej się zakończyć turnieju bez wygrania choćby jednego meczu. Teraz ta fantastyczna passa dobiegła końca.

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QUIZ: Ile wiesz o Idze Świątek? Pytanie 1 z 35 Trenerem Igi Świątek był w latach 2024-2026... Wim Fissette Tomasz Wiktorowski Tomasz Świątek Piotr Sierzputowski Następne pytanie

WTA Finals coraz dalej. Liczby są bezlitosne

Minimalna zdobycz punktowa w Niemczech to kłopot w perspektywie rywalizacji o miejsce w kończącym rok turnieju WTA Finals. Prawo gry w tej imprezie uzyskuje osiem najlepszych zawodniczek sezonu. Podstawą kwalifikacji jest ranking WTA Race, który bierze pod uwagę wyłącznie punkty wywalczone w danym roku kalendarzowym.

W zeszłym sezonie finał w Bad Homburg przyniósł Świątek 325 punktów, a obecnie zaledwie jeden. Sytuacja Polki w rankingu Race wygląda bardzo źle. Z dorobkiem 1824 punktów plasuje się dopiero na 11. pozycji. Jej strata do Ukrainki Marty Kostiuk, która zajmuje ósme – ostatnie gwarantujące awans miejsce – to aż 671 punktów. Z każdym kolejnym dniem szanse na odrobienie tego dystansu maleją, a udział raszynianki w WTA Finals jest bardzo niepewny.

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Iga Świątek kontra Marta Kostiuk w Roland Garros!

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