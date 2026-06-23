Betard Sparta Wrocław pewnie pokonuje Gezet Stal Gorzów. Zobacz kulisy tego elektryzującego meczu

Kontrowersje i dominacja wrocławskiej drużyny

Pierwotnie starcie miało odbyć się 14 czerwca, jednak obfite opady deszczu wymusiły zmianę terminu na 23 czerwca. Wokół tej decyzji narosło wiele spekulacji, ponieważ przesunięcie meczu dawało czas wracającemu po złamaniu ręki Artiomowi Łagucie. Brak zabezpieczenia toru przed wodą przez wrocławian wzbudził duże wątpliwości wśród obserwatorów ligi. Oliwy do ognia dolał fakt, że zaledwie kilka dni wcześniej na tym samym obiekcie bez problemu rozegrano deszczowy turniej Grand Prix.

Zespół gości przystąpił do rywalizacji w nowym terminie bez kontuzjowanych Jacka Holdera i Adama Bednara. Mimo tych znaczących osłabień, po dwóch początkowych seriach startów tablica wyników wskazywała zaledwie 24:18 dla gospodarzy. Spora w tym zasługa gorzowskich młodzieżowców, którzy zdobyli wówczas aż siedem punktów. Z czasem jednak doświadczenie wrocławskiej ekipy zaczęło przynosić wymierne efekty na torze.

Kiedy zapadły decydujące rozstrzygnięcia?

W kolejnych trzech wyścigach przewaga gospodarzy drastycznie wzrosła, doprowadzając do pewnego prowadzenia 38:22. Doskonałą formą w zespole trenera Piotra Protasiewicza błysnęli Brady Kurtz, Maciej Janowski oraz niepokonany w pierwszych startach Bartłomiej Kowalski. Zwycięstwo w całym meczu oraz punkt bonusowy wrocławianie zapewnili sobie ostatecznie już w dwunastym biegu. Wyścig ten zakończył się triumfem Kowalskiego, co ustaliło rezultat na 45:27.

W końcowej fazie spotkania szkoleniowiec gospodarzy postawił na roszady w składzie, dając szansę młodszym żużlowcom i oszczędzając dochodzącego do pełni sił Łagutę. Mecz obejrzało 12 000 widzów na Stadionie Olimpijskim, a najszybszy bieg zawodów należał do Artioma Łaguty z czasem 63,0 sekundy. Ostatecznie starcie zakończyło się wynikiem 51:39 na korzyść gospodarzy. W następnej kolejce wrocławianie podejmą u siebie Bayersystem GKM Grudziądz, a gorzowianie zmierzą się z Fogo Unią Leszno.