Przed myciem szyby w piekarniku wciskam jeden przycisk. Przypalony tłuszcz znika bez szorowania

Sprytny sposób na czyszczenie szyby w piekarniku. Wciskam jeden przycisk i czekam

Czysty piekarnik to podstawa w każdej kuchni, jednak nie zawsze pamiętamy o jego systematycznym myciu. Eksperci radzą, by usuwać bieżące zabrudzenia, takie jak resztki żywności czy tłuszcz, po każdym użyciu sprzętu, uwzględniając drzwiczki oraz blachy. Brak szybkiej reakcji sprawia, że plamy zasychają i mocno przywierają do powierzchni, co wymusza później generalne porządki. Żeby uniknąć żmudnego szorowania, stosuję prosty trik z jednym przyciskiem. Do wnętrza wstawiam naczynie z wodą i tabletką do zmywarki, a następnie nagrzewam piekarnik. Dzięki temu stary, spalony tłuszcz odkleja się od szyb bez najmniejszego wysiłku.

Tabletka do zmywarki w walce z brudnym piekarnikiem

Zanim przejdziesz do czyszczenia, upewnij się, że komora urządzenia jest pusta. Wylej na blachę około pięciu szklanek wody, dorzuć jedną kapsułkę przeznaczoną do zmywarek i uruchom piekarnik, ustawiając temperaturę 100 stopni Celsjusza na 30 minut. Gdy czas minie, wystarczy, że przetrzesz środek oraz szybę bawełnianą szmatką bądź papierowym ręcznikiem. W przypadku, gdy na drzwiczkach wciąż utrzymują się jakieś nieestetyczne ślady, warto wspomóc się prostą, robioną w domu pastą z sody oczyszczonej.

Quiz. Czy jesteś perfekcyjną panią domu? Sprawdź swoją wiedzę z domowych sposobów na porządek Pytanie 1 z 10 Domowym sposobem na elektryzowanie się firanek jest namoczanie ich w: wodzie z octem wodzie z sodą oczyszczoną wodzie z solą Następne pytanie

Jak zrobić domową pastę z sody na przypaloną szybę piekarnika?

Przed rozpoczęciem nakładania pasty, bezwzględnie sprawdź, czy piekarnik zdążył całkowicie ostygnąć i jest wyłączony. Następnie rozprowadź przygotowaną z sody oczyszczonej gęstą mieszankę po całej tafli szklanych drzwiczek, zwracając szczególną uwagę na najmocniej zabrudzone strefy. Miksturę zostaw na szkle przez przynajmniej dwie godziny, co pozwoli na skuteczne rozbicie brudu. Po upływie tego czasu weź lekko zwilżoną gąbkę i zacznij zmywać pastę. Do najbardziej upartych plam można ostrożnie użyć skrobaka do szyb lub plastikowej łopatki, uważając na zarysowania. Po zakończeniu mycia, dokładnie wytrzyj szybę do sucha przy pomocy papierowego ręcznika lub czystej ścierki.