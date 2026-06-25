Akcja narkotykowa w Nowej Soli. Policjanci przejęli ponad 11 kilogramów marihuany i haszyszu

Narkotyki w samochodzie i na jednej z posesji

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli przeprowadzili 16 czerwca 2026 roku zaplanowane działania operacyjne wymierzone w przestępczość narkotykową. W trakcie akcji funkcjonariusze zatrzymali 5 osób, które poruszały się samochodem osobowym. Podczas przeszukania pojazdu mundurowi ujawnili ponad 400 gramów marihuany. Kolejne czynności procesowe odbyły się na terenie jednej z posesji, gdzie policjanci odnaleźli i zabezpieczyli znacznie większe ilości nielegalnych substancji.

Zarzuty za posiadanie znacznych ilości narkotyków oraz broni

Łącznie w wyniku przeprowadzonych działań policja przejęła ponad 11 kilogramów marihuany oraz haszyszu. Czarnorynkowa wartość zabezpieczonych środków odurzających została oszacowana na blisko 500 000 zł. Zatrzymani mężczyźni usłyszeli w Prokuraturze Rejonowej w Nowej Soli zarzuty karne dotyczące posiadania znacznej ilości narkotyków. Dodatkowo podejrzani będą odpowiadać za posiadanie jednostki broni oraz amunicji, które również zostały zabezpieczone w toku śledztwa.

Śledztwo prokuratury i tymczasowy areszt dla podejrzanych

Wobec wszystkich 5 zatrzymanych osób sąd przychylił się do wniosku prokuratury i zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Sprawa prowadzona przez Prokuraturę Rejonową w Nowej Soli ma charakter rozwojowy i ma na celu szczegółowe wyjaśnienie wszystkich okoliczności. Dzięki działaniom policjantów znaczna ilość środków odurzających nie trafiła do sprzedaży na nielegalnym rynku. Funkcjonariusze podkreślają, że zwalczanie tego rodzaju przestępczości pozostaje jednym z priorytetów nowosolskiej policji.

Źródło: Policja.pl