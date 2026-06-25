Znamy kolejnych uczestników 1/16 finału MŚ. Kto dziś powalczy o awans? Egzotyczna wyspa w centrum uwagi

Mundial 2026. Świat wstrzyma oddech przed meczem Curacao

Mistrzostwa Świata 2026 coraz szybciej zbliżają się do etapu pucharowego, w którym kalkulacje schodzą na dalszy plan. Tutaj liczy się tylko jedno - wygrywasz albo jedziesz do domu. W grupach A, B i C zapadły już ostateczne rozstrzygnięcia. Meksyk zdominował grupę A, zdobywając maksymalną liczbę punktów. Ku zaskoczeniu ekspertów, na drugim miejscu znalazła się Republika Południowej Afryki (4 pkt), wyprzedzając Koreę Południową (3 pkt), która wciąż ma szanse na awans jako jedna z najlepszych drużyn z trzecich miejsc. Szwajcaria pewnie wygrała grupę B (7 pkt), deklasując Kanadę (4 pkt). Trzecia Bośnia i Hercegowina, również z czterema punktami na koncie, najprawdopodobniej dołączy do fazy pucharowej. W grupie C na mundialu 2026 prym wiodły Brazylia i Maroko (po 7 pkt), zapewniając sobie dalszy udział w turnieju, podczas gdy Szkocja z niecierpliwością oczekuje na rezultaty innych spotkań. Czwartkowe popołudnie i noc z czwartku na piątek przyniosą ostateczne rozstrzygnięcia w grupach D, E i F. W centrum uwagi znajdzie się debiutujące na mundialu Curacao, którego losy śledzić będzie cały świat. Kto jeszcze zaprezentuje się na murawie w tym kluczowym momencie mistrzostw? Zapowiadają się niezwykle interesujące konfrontacje, zwłaszcza między Ekwadorem i Niemcami oraz Japonią i Szwecją.

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Mecze MŚ 2026 w czwartek. O której zagrają Niemcy? Terminarz

Godz. 22:00, Grupa E: Curacao - Wybrzeże Kości Słoniowej. Malutkie państwo z Karaibów przyciąga wzrok kibiców. Zwycięstwo nad Wybrzeżem Kości Słoniowej da im niemal pewny awans. Jednak to afrykański zespół jest faworytem. Mecz obejrzymy w TVP Sport i na TVPSport.pl.

Malutkie państwo z Karaibów przyciąga wzrok kibiców. Zwycięstwo nad Wybrzeżem Kości Słoniowej da im niemal pewny awans. Jednak to afrykański zespół jest faworytem. Mecz obejrzymy w TVP Sport i na TVPSport.pl. Godz. 22:00, Grupa E: Ekwador - Niemcy. Reprezentacja Niemiec ma już zapewniony udział w kolejnej rundzie, podczas gdy Ekwador desperacko potrzebuje punktów. Szanse zespołu z Ameryki Południowej są jednak niewielkie, jeśli Niemcy nie odpuszczą. Transmisja w TVP1 oraz online na TVPSport.pl.

Reprezentacja Niemiec ma już zapewniony udział w kolejnej rundzie, podczas gdy Ekwador desperacko potrzebuje punktów. Szanse zespołu z Ameryki Południowej są jednak niewielkie, jeśli Niemcy nie odpuszczą. Transmisja w TVP1 oraz online na TVPSport.pl. Godz. 1:00 (noc z czwartku na piątek), Grupa F: Tunezja - Holandia. W tym spotkaniu faworyt jest oczywisty. Tunezja wydaje się odstawać poziomem od reszty stawki. Reprezentacja Holandii powinna bez trudu poradzić sobie z tym rywalem. Mecz w TVP Sport i na TVPSport.pl.

W tym spotkaniu faworyt jest oczywisty. Tunezja wydaje się odstawać poziomem od reszty stawki. Reprezentacja Holandii powinna bez trudu poradzić sobie z tym rywalem. Mecz w TVP Sport i na TVPSport.pl. Godz. 1:00 (noc z czwartku na piątek), Grupa F: Japonia - Szwecja. Dla Szwedów to starcie o być albo nie być. Wygrana de facto jest niezbędna, aby przedłużyć nadzieje na udział w 1/16 finału. Transmisja na żywo na antenie TVP1 i online na TVPSport.pl.

Dla Szwedów to starcie o być albo nie być. Wygrana de facto jest niezbędna, aby przedłużyć nadzieje na udział w 1/16 finału. Transmisja na żywo na antenie TVP1 i online na TVPSport.pl. Godz. 4:00 (piątek nad ranem), Grupa D: Turcja - USA. Amerykanie, którzy nieśmiało wyrastają na jednego z faworytów turnieju, zapewnili sobie awans. Dla Turcji, po dwóch przegranych, stawką jest już tylko honor. Mecz do zobaczenia w TVP1 oraz na TVPSport.pl.

Amerykanie, którzy nieśmiało wyrastają na jednego z faworytów turnieju, zapewnili sobie awans. Dla Turcji, po dwóch przegranych, stawką jest już tylko honor. Mecz do zobaczenia w TVP1 oraz na TVPSport.pl. Godz. 4:00 (piątek nad ranem), Grupa D: Paragwaj - Australia. Sytuacja jest klarowna - podział punktów najprawdopodobniej uszczęśliwi obie ekipy i da im awans. Transmisja na TVP Sport i TVPSport.pl.

W piątek, 26 czerwca, rywalizacja toczyć się będzie w grupie I, gdzie Norwegia zmierzy się z Francją, a Senegal z Irakiem. Noc z piątku na sobotę przyniesie mecze grupy H: Republika Zielonego Przylądka - Arabia Saudyjska oraz Urugwaj - Hiszpania. Z kolei w sobotę nad ranem w grupie G zobaczymy starcia: Egipt - Iran i Nowa Zelandia - Belgia.

Galeria: Sumner Stroh, fanka USA

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