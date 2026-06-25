Wsyp do odpływu prysznica tę przyprawę. Tak pozbędziesz się nieprzyjemnego zapachu

Justyna Klorek
Justyna Klorek
2026-06-25 12:08

Nieprzyjemny zapach wydobywający się z brodzika potrafi skutecznie zepsuć komfort przebywania w domu. Najczęściej winne są osady z kosmetyków do pielęgnacji, włosy oraz inne zanieczyszczenia, które gromadzą się w rurach i stają się idealnym środowiskiem dla bakterii. Na szczęście nie zawsze trzeba sięgać po silną chemię. W wielu przypadkach wystarczą produkty, które większość z nas ma już w kuchni.

Nowoczesna łazienka z prysznicem ze szklanymi drzwiami i umywalką nablatową na drewnianej szafce. Widać w niej świeże ręczniki oraz akcesoria, które mogą pomóc w walce z nieprzyjemnym zapachem z odpływu, o czym przeczytasz na naszym portalu.
Autor: AI/ Freepik.com
  • Nieprzyjemny zapach z brodzika potrafi skutecznie zepsuć komfort, a jego przyczyną są osady i bakterie w odpływie.
  • Zamiast sięgać po silną chemię, istnieje zaskakująco prosty, domowy sposób na szybkie odświeżenie odpływu.
  • Odkryj ten genialny trik i zobacz, jak jeden kuchenny składnik odmieni twoją łazienkę bez wysiłku.

Brodzik prysznicowy to jedno z tych miejsc w domu, które wyjątkowo szybko ulega zabrudzeniom. Każdego dnia do odpływu trafiają włosy, resztki kosmetyków, martwy naskórek oraz osady z mydła. Z czasem zanieczyszczenia zaczynają gromadzić się w rurach, co może prowadzić nie tylko do wolniejszego spływania wody, ale także do powstawania nieprzyjemnego zapachu. Wiele osób w takiej sytuacji od razu sięga po silne środki chemiczne. Tymczasem istnieją również domowe sposoby, które pomagają odświeżyć odpływ i poprawić zapach w łazience.

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Zamiast do ciasta, wsyp do odpływu brodzika. Uciążliwy zapach zniknie w mgnieniu oka

Jednym z nich jest wykorzystanie cynamonu - aromatycznej przyprawy, którą większość z nas ma w kuchennej szafce. Wystarczy wsypać do odpływu jedną lub dwie łyżeczki mielonego cynamonu, a następnie zalać go niewielką ilością ciepłej wody. Intensywny korzenny aromat pomaga neutralizować nieprzyjemne wonie wydobywające się z rur. Dodatkowo cynamon zawiera naturalne związki o właściwościach przeciwbakteryjnych, które mogą ograniczać rozwój niektórych mikroorganizmów odpowiedzialnych za nieprzyjemny zapach.

Aby uzyskać lepszy efekt, warto wcześniej oczyścić sitko odpływu z włosów i innych zanieczyszczeń. Regularne usuwanie osadów oraz okresowe odświeżanie odpływu pozwala ograniczyć problem przykrego zapachu i poprawić komfort korzystania z prysznica.

Choć cynamon nie zastąpi gruntownego czyszczenia ani nie usunie poważnego zatoru, może być sposobem na szybkie odświeżenie odpływu. To prosty trik, który nie wymaga dużych nakładów finansowych, a przy okazji sprawia, że w łazience unosi się przyjemny, korzenny aromat.

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