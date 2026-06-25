W lipcu koniecznie rozsyp to pod tujami. Będą soczyście zielone przez długie miesiące

Tuje wymagają specjalnej pielęgnacji, aby zachować bujny wygląd przez cały rok.

Lipiec to kluczowy moment na dostarczenie im niezbędnych składników odżywczych, co zapobiega brązowieniu i wzmacnia rośliny przed zimą.

Istnieje zaskakująco prosty, ekologiczny i darmowy sposób na nawożenie, wykorzystujący popularny domowy odpad.

Wiosna to okres intensywnego wzrostu, kiedy tuje zużywają mnóstwo energii na rozwój nowych pędów. Lipiec to moment, w którym rośliny zaczynają przygotowywać się do kolejnego etapu - wzmacniania struktury, zagęszczania igieł i budowania odporności przed nadejściem jesieni i zimy. Dostarczenie im odpowiednich składników odżywczych w tym czasie pozwoli im zgromadzić zapasy, utrzymać piękny, głęboki kolor i zdrowy wygląd. Niedobory składników mineralnych w lecie mogą skutkować brązowieniem igieł, osłabieniem rośliny i mniejszą odpornością na choroby. Co ciekawe, nie trzeba od razu sięgać po specjalistyczne preparaty. Wielu miłośników ogrodnictwa wykorzystuje do tego celu popularny odpad.

Jak założyć żywopłot z tui (żywotników)

Rozsyp ten domowy nawóz pod tujami w lipcu. Będą bujne i zielone przez długie miesiące

Okazuje się, że fusy z kawy, które zazwyczaj lądują w koszu, to prawdziwy skarb dla naszych tui! Są one doskonałym, ekologicznym i darmowym nawozem, który idealnie odpowiada na potrzeby tych iglaków. Fusy zawierają cenne składniki mineralne, jak azot, potas, magnez, fosfor oraz cenne mikroelementy, które wzmacniają roślinę i wspierają proces fotosyntezy. Magnez jest szczególnie ważny dla tui, ponieważ jego niedobór często objawia się brązowieniem igieł. Wystarczy rozsypać niewielką ilość fusów wokół tui i delikatnie wymieszać je z wierzchnią warstwą ziemi. Można również przygotować płynną odżywkę, mieszając szklankę fusów z około 10 litrami wody, a następnie wykorzystać ją do podlewania roślin. Taki zabieg warto powtarzać co kilka tygodni w sezonie letnim.

Należy jednak pamiętać, że nawet najlepszy nawóz nie zastąpi regularnego podlewania. W czasie upałów tuje potrzebują odpowiedniej ilości wody, zwłaszcza młode rośliny. Połączenie właściwego nawodnienia i umiarkowanego nawożenia sprawi, że krzewy będą bardziej odporne na suszę, a ich igły zachowają głęboki, zielony kolor.

Jeśli więc marzysz o gęstym i zdrowym żywopłocie, lipiec to dobry moment, by dostarczyć tujom odpowiednich związków mineralnych. Niewielki wysiłek teraz może zaowocować pięknym wyglądem roślin przez wiele kolejnych miesięcy.

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