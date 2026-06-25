Decydujące mecze MŚ 2026 w czwartek. Kto uniknie starcia z Brazylią?

Sytuacja w grupach D i E podczas MŚ 2026

W grupie D awans z pierwszego miejsca przypieczętowali już Amerykanie, którzy odnieśli dwa przekonujące zwycięstwa na początku turnieju. Reprezentacja Stanów Zjednoczonych pokonała Paragwaj 4:1 oraz Australię 2:0, co pozwala jej na komfortowe przygotowania do 1/16 finału. W czwartkowym starciu z Turcją trener Mauricio Pochettino z pewnością da odpocząć swoim najważniejszym zawodnikom. Turcy żegnają się z rozgrywkami grupowymi w słabym stylu, ponieważ przegrali z Australią 0:2 oraz z Paragwajem 0:1, mimo oddania łącznie 62 strzałów. Bezpośredni bój o drugą lokatę stoczą natomiast Australijczycy i Paragwajczycy, przy czym ekipie z Oceanii do sukcesu wystarczy zaledwie remis.

Podobny scenariusz zrealizował się w grupie E, gdzie zdecydowanie dominują reprezentanci Niemiec po wysokich wygranych z Curacao 7:1 i Wybrzeżem Kości Słoniowej 2:1. Zwycięzcy tej grupy mogą w meczu z Ekwadorem przetestować rezerwowych, zachowując siły na ważniejszą fazę pucharową. Dla drużyny Ekwadoru to ostatnia szansa na przetrwanie w turnieju, gdyż po dotychczasowych niepowodzeniach jedynie komplet punktów przedłuży ich minimalne nadzieje. Ewentualna porażka z Niemcami najprawdopodobniej przesądzi o natychmiastowym zwolnieniu argentyńskiego trenera, 45-letniego Sebastiana Beccacece. W drugim spotkaniu tej grupy ekipie WKS do awansu wystarczy podział punktów z debiutującym Curacao.

"- Muszę się skonsultować ze sztabem medycznym i wtedy zdecydujemy - przekazał argentyński szkoleniowiec."

Z kim faworyci zagrają w kolejnej rundzie?

Reprezentacja Curacao wciąż potrzebuje historycznego zwycięstwa z Wybrzeżem Kości Słoniowej, by niespodziewanie awansować do kolejnego etapu. Zespół prowadzony przez 78-letniego Dicka Advocaata zdobył już jedną bramkę oraz punkt, a ewentualny sukces uznałby za ogromną sensację na światową skalę. W grupie F ostatnie miejsce na pewno zajmie Tunezja, która na pożegnanie zmierzy się z silną, liderującą w tabeli Holandią. Drużyna z Europy musi potraktować ten mecz w pełni poważnie, aby utrzymać pierwszą pozycję i zmierzyć się z Marokiem, omijając w ten sposób mocną reprezentację Brazylii. Stawką bezpośredniego spotkania Japonii ze Szwecją będzie natomiast drugie miejsce w grupie, gwarantujące potyczkę właśnie z faworyzowaną Brazylią.

Zgodnie z zasadami, do fazy pucharowej mistrzostw świata kwalifikują się po dwie czołowe drużyny z każdej grupy oraz osiem najlepszych z dwunastu zespołów z trzecich miejsc. Rywale tych ostatnich zostaną precyzyjnie wyłonieni dopiero po całkowitym zakończeniu bieżących zmagań grupowych. Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej opublikowała specjalną listę obejmującą 495 możliwych wariantów parowania, które zależą od ostatecznej klasyfikacji. Wyniki czwartkowych spotkań będą absolutnie kluczowe dla ustalenia końcowego kształtu całej turniejowej drabinki. Rozstrzygnięcia te ostatecznie zweryfikują obecną formę najsilniejszych reprezentacji biorących udział w najważniejszym piłkarskim święcie.