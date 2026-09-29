Polscy dziennikarze zagrali w szczytnym celu. Zebrano ponad 40 tysięcy! Eska i "Super Express" na podium

Zakończyła się druga edycja charytatywnego turnieju CUPRA Padel News Cup.

W ramach tegorocznych Drużynowych Mistrzostw Polski Dziennikarzy w Padlu zebrano ponad 43 tysiące złotych. Środki te trafią na konto Fundacji Wybiegaj w Przyszłość.

Mistrzowski tytuł obronił zespół CANAL+. Ekipa ZPR Media, złożona z przedstawicieli "Super Expressu" i Radia Eska, okazała się najlepsza w Lidze Konferencji.

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Ponad 22 polskie redakcje wysłały swoich reprezentantów na korty do padla. W zmaganiach wzięli udział dziennikarze, eksperci i twórcy z takich mediów jak TVN24, TVP, Polsat, CANAL+, Wirtualna Polska, Onet, RMF FM, Eska, Super Express, Kanał Zero, TOK FM, Przegląd Sportowy, Newsweek, Radio 357, Puls Biznesu, Bankier, Kino Polska, Kanał Sportowy oraz Eurosport.

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Turniej to jednak nie tylko walka o punkty na korcie. Całkowity dochód z opłat wpisowych przekazano na konto Fundacji Wybiegaj w Przyszłość. Organizacja ta dba o rozwój finansowy, edukacyjny i mentalny obiecujących polskich sportowców. Dzięki zaangażowaniu graczy oraz wsparciu klubu Mana Padel udało się zgromadzić ponad 43 000 zł!

To właśnie charytatywny cel stanowi o wyjątkowości wydarzenia CUPRA Padel News Cup. Każdy mecz i każda osoba biorąca udział w inicjatywie przyczynili się do budowania lepszej przyszłości dla wschodzących gwiazd polskiego sportu.

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– Wiem z własnego doświadczenia, że za każdym sukcesem sportowca stoi znacznie więcej niż tylko trening i wynik. Na początku drogi ogromne znaczenie ma to, czy ma się wokół siebie ludzi, którzy dają wsparcie i pomagają rozwijać potencjał. To są właśnie ci ludzi, tutaj! – mówi Natalia Bukowiecka, wybitna sprinterka, multimedalistka olimpijska. – Trudno o lepszy przykład tego, jak sport potrafi łączyć osoby różnych światów i pokoleń. Cieszę się, że jako członkini Rady Fundacji Wybiegaj w Przyszłość, mogę być częścią tej inicjatywy. Razem pokazujemy, że pomaganie może mieć bardzo sportową, pełną emocji formę.

Znamy Mistrzów Polski Dziennikarzy w Padlu

Tomasz Smokowski, znany dziennikarz sportowy i promotor aktywności fizycznej, pełnił funkcję gospodarza imprezy. Stawką zawodów był tytuł Drużynowych Mistrzów Polski Dziennikarzy w Padlu. Triumfatorami zostali przedstawiciele CANAL+ (Bartek Ignacik, Marcin Żewłakow, Maciej Zaręba, Maciej Łuczak, Katarzyna Jankowska-Maszczyk, Karolina Czeberkus). W finale pokonali oni drużynę Eurosportu (Justyna Kostyra, Paula Kania, Marek Furjan, Piotr Kaszubski, Michał Lewandowski, Wojtek Szuchnicki). Ostatnie miejsce na podium wywalczyła ekipa TVP Sport (Marcin Rams, Maja Strzelczyk, Alicja Rosolska, Łukasz Gikiewicz, Robert Podoliński, Maciek Synówka), która okazała się lepsza od zespołu TVP (Robert Stockinger, Marek Bukowski, Aleksandra Rajewska, Emilia Ankiewicz, Przemysław Sroka, Sebastian Królikowski).

W zmaganiach Ligi Konferencji niepokonana okazała się drużyna ZPR Media (Przemysław Ofiara, Paweł Szaniawski, Katarzyna Kozimor, Michał Skiba, Kamil Heppen i Patrycja Koźluk). Zespół ten wygrał wszystkie spotkania w stosunku 3:0. Do tej drabinki trafił po przegranej w pierwszej rundzie turnieju głównego z ekipą All Stars Band, która dotarła do ćwierćfinału.

– Kiedy rok temu kończyliśmy pierwszą edycję, widzieliśmy, że dzieje się tu coś niezwykłego i chcemy to powtórzyć. Nigdy wcześniej nie udało się tak wielu mediów zintegrować wokół jednej sportowej idei. Dziś wiemy, że CUPRA Padel News Cup ma swoją własną energię. Na jeden dzień konkurujące ze sobą redakcje spotykają się w zupełnie innej roli – jako zawodnicy, którzy chcą pograć i oczywiście wygrać, dobrze się bawić, ale przede wszystkim pomóc. Właśnie to jest w tym turnieju najfajniejsze – mówi Ada Smokowska, Dyrektorka turnieju CUPRA Padel News Cup i Fundatorka Fundacji Wybiegaj w Przyszłość.

Turniej CUPRA Padel News Cup pokazuje rosnącą popularność tego sportu w naszym kraju. Na kortach rywalizują nie tylko amatorzy padla, ale także przedstawiciele świata mediów, biznesu, sportu i technologii. Społecznościowy charakter tej dyscypliny przyciąga coraz większe grono zainteresowanych.

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– Padel w Polsce nabiera rozpędu, a CUPRA chce ten rozwój napędzać. To sport pełen energii, emocji i rywalizacji, ale przede wszystkim ludzi – i właśnie dlatego tak naturalnie wpisuje się w świat CUPRY. CUPRA Padel News Cup to znacznie więcej niż turniej. Budujemy wokół padla społeczność, łączymy ludzi, którzy dzielą tę samą pasję, i wspieramy młodych zawodników, którzy dopiero zaczynają swoją sportową drogę. CUPRA od lat jest związana z padlem na świecie. Teraz dokładamy swoją energię do dynamicznego rozwoju tej dyscypliny w Polsce – mówi Katarzyna Dziomdziora, PR Managerka marki CUPRA.

Wydarzenie to zjednoczyło największe polskie media wokół wspólnego celu. Jak udowodniła tegoroczna edycja, sportowa rywalizacja na korcie do padla może iść w parze z realną pomocą potrzebującym. Inicjatywę wsparły marki: CUPRA, Erste Bank Polska, 4MOVE i Head. Partnerami zawodów byli Mana Padel i Body Chief, a patronat medialny objęły Wirtualna Polska, Kanał Sportowy, TVP Sport oraz Jet Line. Za organizację odpowiadała Agencja Sportfolio.