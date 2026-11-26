Dramatyczne zdarzenie z udziałem reprezentantki Polski w short tracku Kamili Sellier miało miejsce na tegorocznych igrzyskach olimpijskich w Mediolanie podczas ćwierćfinału na dystansie 1500 metrów. W trakcie rywalizacji jedna z przeciwniczek przypadkowo trafiła Polkę płozą łyżwy prosto w twarz. Zakrwawioną zawodniczkę zniesiono z tafli na noszach i niezwłocznie przewieziono do szpitala.

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Wstępne rokowania dawały powody do optymizmu, a sprawny powrót do pełni sił miała umożliwić przeprowadzona w marcu operacja rekonstrukcji oczodołu. Sama łyżwiarka podchodziła wówczas do sytuacji z dużym entuzjazmem, jednak po upływie ośmiu miesięcy od zabiegu dawne pozytywne nastawienie ustąpiło miejsca trudnej rzeczywistości.

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Kamila Sellier o powrocie do zdrowia w „Dzień Dobry TVN”. Wciąż zmaga się z podwójnym widzeniem

Chociaż ruszył już Puchar Świata w short tracku, polska olimpijka wciąż przechodzi rekonwalescencję i nie jest w stanie nawet wznowić treningów. O kulisach przedłużającej się walki o powrót do sprawności zawodniczka opowiedziała w programie „Dzień Dobry TVN”, z trudem powstrzymując na wizji łzy.

Jest dużo ciężej. Na początku chyba nie wiedziałam, z czym to się wiąże. Często myślę o tym wypadku i przychodzą mi łzy, bo wiem, że nie jest tak, jak chciałabym, żeby było – przyznała szczerze łyżwiarka.

„Nie wiem, kiedy będę mogła wrócić na tor. To jest chyba najcięższe. Wiadomo, że żadna kontuzja nie ma dokładnej daty powrotu, ale w tym przypadku jest jeszcze gorzej. Nie wiem do końca, z czym jest największy problem. Czy z moim okiem, czy z mięśniami wokół oka, czy to może coś neurologicznego albo laryngologicznego... Jest dużo tych aspektów, które muszę badać” – podkreśliła 26-latka.

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Poważną dolegliwością pozostaje podwójne widzenie, które poprzedził nieustanny ból oka, a następnie głowy. Lekarzom wciąż nie udało się ustalić źródła tych problemów, dlatego łyżwiarka musi obecnie nosić specjalne okulary. W tych wymagających chwilach ogromnym oparciem jest dla niej mąż Diane Sellier, który także reprezentuje Polskę w short tracku i towarzyszył żonie w studiu telewizyjnym.

„Obydwoje walczymy teraz o zdrowie. Diane od kilku dobrych lat boryka się z kolanem, a akurat w tym olimpijskim sezonie ból znacznie się nasilił. We dwoje walczymy o nasze cele i marzenia, a zostało nam to odebrane. A to jest też nasza praca, w ten sposób zarabiamy, więc jest to dla nas ciężkie, że nie możemy teraz startować. I nie wiem, jak będzie wyglądało to zarobkowo w przyszłym roku” – stwierdziła Sellier.

Reprezentantka kraju w tym trudnym okresie korzysta również z pomocy psychologa.

Diane jest naprawdę silny. Od małego walczy z różnymi kontuzjami, a dla mnie to pierwsza poważna kontuzja. Na razie sobie średnio z tym radzę psychicznie, ale mam nadzieję, że będzie dużo lepiej – podsumowała zawodniczka.