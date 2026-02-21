Kamila Sellier życie prywatne. Jej mąż jest znakomitym sportowcem

Polska reprezentantka w short tracku, Kamila Sellier, doznała groźnych obrażeń podczas ćwierćfinału na dystansie 1500 metrów w trakcie Igrzysk Olimpijskich 2026.

Badania tomografem wykazały niewielkie złamanie kości, a głęboka rana policzka wymagała natychmiastowego zszycia w szpitalu.

Prywatnie zawodniczka jest żoną Diane Selliera, francuskiego łyżwiarza startującego w barwach Polski, z którym wzięła ślub w ubiegłym roku.

Nowe informacje o zdrowiu Kamili Sellier po wypadku na IO 2026

Kamila Sellier od dłuższego czasu jest ważnym elementem nasze kadry w short tracku, a występ na tegorocznych igrzyskach miał to potwierdzić. Ćwierćfinałowa rywalizacja na dystansie 1500 metrów rozpoczęła się dla niej obiecująco, jednak w połowie wyścigu doszło do dramatycznych scen. Wypadek z udziałem trzech zawodniczek skończył się fatalnie dla Polki, gdy ostra płoza łyżwy Amerykanki Kristen Santos-Griswold rozcięła jej twarz. Rywalizację natychmiast wstrzymano, a nasza reprezentantka została zniesiona z toru na noszach. Pierwsze badania w szpitalu przyniosły ulgę w kwestii oka, które nie ucierpiało, jednak konieczna była interwencja chirurgiczna policzka. W sobotę Polski Komitet Olimpijski wydał komunikat dotyczący dalszego leczenia zawodniczki.

Kamila jest obecnie w drodze na zabieg polegający na ponownym otwarciu rany, aby lekarze mogli dokładnie ocenić stan kości. Decyzja została podjęta po wynikach tomografii komputerowej, które wykazały niewielkie złamanie. Po zabiegu Kamila pozostanie na noc w szpitalu na obserwacji. Jest bardzo dzielna - wstała z łóżka o własnych siłach. Przez cały czas są przy niej rodzice oraz lekarz reprezentacji. Kolejny komunikat przekażemy po zakończeniu zabiegu

- poinformował w oświadczeniu PKOL.

Kim jest mąż Kamili Sellier? To utytułowany zawodnik

Polska olimpijka przyciąga uwagę nie tylko swoimi osiągnięciami sportowymi, ale również urodą i świetną formą fizyczną. Wielbiciele talentu i wdzięków łyżwiarki mogą być zawiedzeni, gdyż jej serce jest już zajęte. Wybrankiem Kamili jest Diane Sellier, francuski łyżwiarz, który od pięciu lat z powodzeniem reprezentuje barwy biało-czerwone. Indywidualnie Diane triumfował w zawodach Pucharu Świata na dystansie 500 metrów, zdobył też trzy medale na mistrzostwach Europy w sztafecie. Związek został sformalizowany w 2025 roku podczas ceremonii w Elblągu, a ślubu udzielił im prezydent miasta, Michał Missan.

