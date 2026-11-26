W piątek w ramach ekstraklasy o godzinie 18.00 rozpocznie się wyjazdowe spotkanie Piasta Gliwice z Rakowem Częstochowa. Gliwiczanie zajmują obecnie piąte miejsce w tabeli z dorobkiem 25 punktów, natomiast gospodarze plasują się na 13. pozycji, gromadząc 15 punktów. Piast jest niepokonany od sześciu ligowych spotkań, a częstochowianie wygrali trzy poprzednie mecze.

Przed rokiem starcie tych drużyn pod Jasną Górą zakończyło się niespodziewaną wygraną 3:1 zespołu z Górnego Śląska, walczącego do ostatniej kolejki o utrzymanie. Trener Daniel Myśliwiec zauważył przed piątkowym meczem, że nie spodziewa się wielu bramek.

„Spotkają się solidne drużyny, które ostatnio nieźle punktują i bardzo dobrze bronią” – ocenił szkoleniowiec Piasta.

Sytuacja w zespole Piasta. Walka o utrzymanie

Szkoleniowiec z Gliwic uważa, że jego zespół znajduje się w lepszym momencie niż przed rokiem. Zaznaczył również, że stara się za dużo nie rozmawiać z zawodnikami, aby niczego nie zepsuć, a drużyna pozostaje skromna.

„Jesteśmy w lepszym momencie niż wtedy, a Raków — w gorszym. Nasz zespół jest teraz ogólnie znacznie lepszy, niż rok temu, rezultaty są efektem bardzo dobrej pracy moich piłkarzy i sztabu. Już nie jesteśmy w walce o przetrwanie, tylko w fazie niezłego rozwoju. W takich sytuacjach piłkarze potrafią zdziałać naprawdę fajne rzeczy” – podkreślił Myśliwiec.

„Znamy własną wartość, ale wiemy, że to nawet nie jest połowa sezonu. Dlatego twardo stąpamy po ziemi” – dodał trener.

Mimo wysokiej pozycji Piast wciąż walczy o utrzymanie, do którego brakuje 16 punktów. Myśliwiec przyznał, że oprócz dorobku punktowego cieszy go także styl prezentowany przez drużynę.

„Walczymy o utrzymanie, sytuacja nie jest komfortowa, ale to nie może być wymówka, by grać byle jak, żeby tylko „przepchnąć” mecze. Nasz styl jest nagradzany punktami. Jest dobrze. Do utrzymania potrzeba ok. 41 punktów, czyli brakuje nam 16. To, czy ktoś w nas wierzył, nie mnie oceniać. Chcemy pokazać, że stać nas na jeszcze więcej, a nie tylko niezłą jedną rundę” – nadmienił szkoleniowiec.

Forma cypryjskiego napastnika. Wpływ trenera na grę Rakowa

W ostatnich spotkaniach miejsce w wyjściowym składzie gliwiczan wywalczył Andreas Katsantonis. Cypryjski napastnik zdobył oba gole w ostatnim starciu z Koroną Kielce, zakończonym wygraną Piasta 2:0.

„Jego dyspozycja mnie nie dziwi, tylko cieszy. Cały czas pracował, aż dostał szansę. Jeszcze bardziej mnie cieszy to, że na każdej pozycji mamy ciekawą rywalizację, nikt nie może być pewny miejsca w wyjściowej jedenastce, a zmiennicy nie zawodzą” – ocenił Myśliwiec.

Trener odniósł się także do postawy Rakowa Częstochowa, zauważając, że Dawid Szwarga po objęciu funkcji szkoleniowca poprawił grę obronną tej ekipy. Opiekun Piasta podkreślił również wielki wpływ, jaki na grę gospodarzy ma napastnik Patryk Makuch.

„Ta uważna, solidna defensywa dała zespołowi z Częstochowy najwięcej punktów” – ocenił Myśliwiec.

„To facet, który był kwestionowany przez dłuższy czas, a swoją pracą, rzetelnością udowadnia, że bardzo łatwo jest kogoś skreślić, a trudno zobaczyć w kimś potencjał” – podsumował postawę Makucha.