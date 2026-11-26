Dla 25-letniej Martyny Kubki ostatnie miesiące okazały się najlepszym okresem w dotychczasowej karierze. Regularna praca zaowocowała awansami w rankingach oraz serią międzynarodowych zwycięstw zarówno w singlu, jak i w deblu. W grze pojedynczej Polka weszła do czołowej "150" zestawienia WTA, osiągając najwyższą w karierze 141. lokatę. Zawodniczka zaliczyła też wielkoszlemowy debiut w kwalifikacjach do turnieju US Open. Zwieńczeniem tego przełomowego sezonu stały się zaręczyny z Piotrem Pawlakiem, o których zakochani poinformowali podczas posezonowych wakacji w Wietnamie!

Maja Chwalińska o życiu poza kortem. Tenisistka zdradza swoje marzenie

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Martyna Kubka i Piotr Pawlak zaręczeni. Trener i tenisistka razem na korcie oraz w życiu

Relacja dwojga sportowców nie jest tajemnicą w świecie tenisa, gdyż poza życiem prywatnym łączy ich również bliska współpraca zawodowa. Piotr Pawlak sam jest aktywnym tenisistą specjalizującym się głównie w deblu, a równocześnie pracuje jako szkoleniowiec Martyny Kubki. Ostatnie wyniki zawodniczki pokazują, że łączenie związku z codziennymi treningami oraz wyjazdami na zawody przekłada się na skuteczną grę na światowych kortach!

„Ta sama miłość, nowy rozdział” – przekazała para we wpisie w mediach społecznościowych. Pod publikacją szybko pojawiły się liczne gratulacje ze środowiska tenisowego, które złożyły między innymi Magda Linette, Magdalena Fręch oraz Katarzyna Kawa.

Wysoką formę 25-letniej zawodniczki docenił także sztab szkoleniowy reprezentacji Polski. Podczas meczu ze Szwecją w rozgrywkach Billie Jean King Cup tenisistka otrzymała szansę występu jako liderka biało-czerwonej drużyny, ponieważ w składzie zabrakło wszystkich wyżej klasyfikowanych Polek. Kubka poradziła sobie z tym wyzwaniem i udźwignęła presję towarzyszącą rywalizacji o wysoką stawkę.

Po zakończeniu wyczerpującego okresu startowego reprezentantka Polski wyjechała z partnerem na wypoczynek do Azji, skąd wrócą już jako narzeczeni, gotowi do wspólnej pracy w kolejnym sezonie!