Polskie jarmarki bożonarodzeniowe w 2026 roku to idealna propozycja na poczucie świątecznej atmosfery, oferujące lokalne specjały, rękodzieło i różnorodne atrakcje.

Eksperci serwisu Triverna.pl rekomendują je jako cel weekendowych wyjazdów, wskazując na Gdańsk, Wrocław, Kraków, Poznań, Warszawę, Toruń i Bydgoszcz.

Wydarzenia te, często doceniane międzynarodowo, łączą świąteczne stoiska z kulturalnymi atrakcjami i możliwością zwiedzania miast.

Większość jarmarków odbywa się w okresie przedświątecznym, od listopada/grudnia 2026 roku do początku stycznia 2027 roku, w centrach miast.

Polskie jarmarki świąteczne co roku przyciągają zarówno mieszkańców, jak i turystów. Można na nich znaleźć regionalne produkty, ręcznie wykonane ozdoby i kulinarne przysmaki, a przy okazji zobaczyć miasta w wyjątkowej, zimowej odsłonie. Spacer po udekorowanych uliczkach, odwiedzanie zabytków czy próbowanie lokalnych potraw to tylko niektóre z możliwości. Eksperci serwisu rezerwacyjnego Triverna.pl wskazali siedem wydarzeń, które zasługują na uwagę. Sprawdzili również orientacyjne ceny weekendowych noclegów.

1. Gdańsk - świąteczna atrakcja doceniona w Europie

Gdański Jarmark Bożonarodzeniowy zdobył uznanie również poza granicami kraju. W 2025 roku zwyciężył w plebiscycie "European Best Christmas Market 2025". O jego wyjątkowości decydują nie tylko tradycyjne stoiska, ale również oryginalne instalacje i nietypowe atrakcje. Odwiedzający mogą zobaczyć między innymi Fabrykę Prezentów, Gadającą Skrzynię Pocztową czy imponujący tron św. Mikołaja. Nie zabraknie propozycji dla rodzin z dziećmi - przygotowano spektakle, opowieści i spacery nawiązujące do lokalnych legend. To także dobre miejsce na zakup upominków i skosztowanie regionalnych specjałów.

Jarmark na Targu Węglowym będzie otwarty do 23 grudnia 2026 roku. Weekendowy nocleg ze śniadaniem można znaleźć już od 413 zł*.

2. Wrocław - świąteczne miasteczko w samym centrum

W okresie przedświątecznym wrocławski Rynek, plac Solny i okoliczne uliczki zamieniają się w pełne świateł bożonarodzeniowe miasteczko. Na licznych stoiskach można kupić rękodzieło, dekoracje, słodycze i regionalne jedzenie. Jedną z najbardziej charakterystycznych postaci wydarzenia jest krasnal Prezentuś, który pojawia się w mieście wyłącznie w świątecznym sezonie. Najlepiej odwiedzić jarmark po zmroku, gdy iluminacje tworzą wyjątkową atmosferę. Przy okazji warto przejść się po centrum i odkryć uroki zimowego Wrocławia.

Wrocławski jarmark potrwa do 7 stycznia 2027 roku. Ceny weekendowych pobytów ze śniadaniem zaczynają się od 540 zł*.

3. Kraków - świąteczna tradycja na Rynku Głównym

Krakowski jarmark odbywa się w jednej z najbardziej rozpoznawalnych scenerii w kraju. Otoczony zabytkowymi kamienicami i Sukiennicami Rynek Główny nabiera w grudniu szczególnego charakteru. Wydarzenie zyskało również międzynarodową popularność, a o jego wyjątkowej atmosferze pisały między innymi CNN i "The Guardian". Na odwiedzających czekają stoiska z ozdobami, rękodziełem oraz regionalnymi potrawami. Program urozmaicają koncerty i występy kolędnicze. Organizatorzy pamiętają także o najmłodszych, którzy mogą spotkać św. Mikołaja i przekazać mu swoje listy. Pobyt warto wykorzystać również na zwiedzanie krakowskiej starówki i najważniejszych zabytków.

Jarmark rozpocznie się 27 listopada 2026 roku i potrwa do 3 stycznia 2027 roku. Weekendowy pobyt ze śniadaniem można zarezerwować od 449 zł*.

Bydgoski Jarmark Świąteczny wystartował! Co za tłumy

4. Poznań - Betlejem Poznańskie wśród najlepszych w Europie

Poznańskie wydarzenie przyciąga bogatymi dekoracjami i efektownymi iluminacjami. Betlejem Poznańskie zajęło trzecie miejsce w europejskim zestawieniu najlepszych jarmarków bożonarodzeniowych, co dodatkowo zwiększyło zainteresowanie imprezą. Goście mogą odwiedzać stoiska z upominkami i świątecznymi smakołykami, a także brać udział w koncertach, warsztatach i widowiskach. Jednym z ciekawszych elementów dekoracyjnych są podświetlone koziołki, nawiązujące do słynnego symbolu miasta. Jarmark rozlokowany jest w kilku punktach Poznania, dzięki czemu można połączyć wizytę z odkrywaniem miejskich atrakcji.

W 2026 roku wydarzenie na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich potrwa do 20 grudnia. Na placu Wolności i Starym Rynku będzie można odwiedzać je do 6 stycznia 2027 roku. Weekendowy pobyt ze śniadaniem kosztuje od 489 zł*.

5. Warszawa - świąteczne dekoracje w pobliżu Starego Miasta

Stolica również przygotowuje rozbudowaną ofertę dla miłośników bożonarodzeniowych targów. Warszawski jarmark należy do największych wydarzeń tego rodzaju w Polsce. Łączy tradycyjne świąteczne motywy z charakterystycznym, wielkomiejskim klimatem. Na stoiskach można znaleźć oryginalne prezenty, dekoracje choinkowe i sezonowe przysmaki. W poprzednich edycjach dużym zainteresowaniem cieszyły się między innymi lodowisko oraz zajęcia ceramiczne dla dzieci. Warto zaplanować również spacer po Starym Mieście i okolicach Barbakanu, gdzie zimowa sceneria dodaje stolicy uroku.

Jarmark na placu Defilad, przed Pałacem Kultury i Nauki, będzie czynny do 6 stycznia 2027 roku. Weekendowy pobyt ze śniadaniem można znaleźć od 729 zł*.

6. Toruń - piernikowy klimat i kameralna atmosfera

Osoby, które nie przepadają za dużymi tłumami, mogą zainteresować się jarmarkiem w Toruniu. Wydarzenie na Rynku Staromiejskim wyróżnia się bardziej kameralnym charakterem. Drewniane domki, świąteczne dekoracje i aromat słynnych toruńskich pierników tworzą wyjątkową atmosferę. Poza zakupami na gości czekają koncerty oraz warsztaty. To propozycja zarówno dla rodzin, jak i osób szukających spokojnego sposobu na spędzenie przedświątecznego czasu. Wizyta w mieście może być także okazją do poznania jego bogatej historii i słynnych piernikowych tradycji.

Toruński Jarmark Bożonarodzeniowy na Rynku Staromiejskim potrwa do 20 grudnia 2026 roku. Warto zarezerwować cały weekend, aby znaleźć czas również na zwiedzanie zabytkowego centrum.

7. Bydgoszcz - świąteczne stoiska na moście

Bydgoski Jarmark Świąteczny ma coś, czego nie znajdziemy na wielu podobnych wydarzeniach. Jego wyjątkowość wynika przede wszystkim z lokalizacji. Część stoisk i dekoracji umieszczono na moście przy ulicy Mostowej, dzięki czemu całość prezentuje się niezwykle malowniczo. Spacer wśród świątecznych iluminacji to dobry początek odkrywania miasta. Warto później wybrać się nad Brdę i odwiedzić bydgoską starówkę. Połączenie świątecznego targu z poznawaniem nadrzecznych zakątków sprawia, że wyjazd może być ciekawym pomysłem na zimowy weekend.

Wydarzenie na ulicy Mostowej i Starym Rynku potrwa do 21 grudnia 2026 roku. Dwie noce w mieście ze śniadaniem można zarezerwować już od 370 zł*.

Gdzie zaplanować świąteczny weekend w 2026 roku?

Polskie jarmarki bożonarodzeniowe mają różny charakter, dlatego każdy może znaleźć coś dla siebie. Gdańsk i Wrocław zachwycają rozbudowaną oprawą, Kraków przyciąga historycznym otoczeniem, a Poznań efektownymi dekoracjami. Warszawa oferuje wielkomiejski klimat, Toruń stawia na tradycję, natomiast Bydgoszcz wyróżnia się nietypową lokalizacją.

Niezależnie od wybranego kierunku, warto poświęcić na wyjazd więcej niż kilka godzin. Weekend pozwoli spokojnie odwiedzić jarmark, spróbować lokalnych przysmaków i poznać miasto z nieco innej strony.

Ceny dotyczą przykładowych ofert pobytów ze śniadaniem w terminie 4-6 grudnia 2026 roku.

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