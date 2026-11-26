Raport Pol-Men-Health ujawnia skalę problemów zdrowotnych mężczyzn: blisko 40 proc. z nieprawidłowym ciśnieniem, ponad 42 proc. ze zmianami miażdżycowymi

Niepokojące zmiany w stanie zdrowia mogą rozwijać się latami, nie dając żadnych wyraźnych sygnałów. Pokazują to wyniki ogólnopolskiej kampanii „Panowie! Jazda po zdrowie!”, w ramach której wykryto m.in. nieprawidłowe ciśnienie tętnicze, nadwagę, otyłość brzuszną, zmiany miażdżycowe i tętniaki aorty brzusznej.

Autor: Materiały prasowe/ Materiały prasowe Fot. PAP - kadr z filmu