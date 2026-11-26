W szesnastej kolejce piłkarskiej ekstraklasy na własnych stadionach zagrają trzy czołowe drużyny. Liderujący w tabeli z 35 punktami i zaległym spotkaniem Lech Poznań zmierzy się w niedzielę z Pogonią Szczecin.

Zespół gości zajmuje siódmą pozycję z dorobkiem 24 punktów, jednak w listopadzie poniósł trzy porażki pod wodzą trenera Oscara Garcii. Pogorszenie wyników zbiegło się z doniesieniami, jakoby hiszpański szkoleniowiec chciał przenieść się do Dinama Zagrzeb.

Mecz Górnika Zabrze z Wisłą Płock. Zmiana trenera w Wieczystej

Wicelider rozgrywek, Górnik Zabrze, podejmie w piątek czternastą w tabeli Wisłę Płock, która zgromadziła dotychczas 15 punktów i w przypadku niepowodzenia może spaść do strefy spadkowej. Gospodarze tracą cztery punkty do pierwszego miejsca i będą to ich ostatnie zawody przed własną publicznością w jesiennej części sezonu. Zespół przystąpi do rywalizacji po wyjazdowej porażce 0:2 z Zagłębiem Lubin.

„Wiemy, że znów na trybunach będzie ponad 20 tysięcy kibiców, chcemy sprawić im radość. Jest zimno, może będzie padał śnieg, spróbujemy rozgrzać widzów naszym podejściem, walką na boisku” – zapowiedział szkoleniowiec miejscowych Michal Gasparik.

Trzecia w zestawieniu Legia Warszawa podejmie na własnym terenie Wieczystą, tracąc do lidera osiem punktów. Goście zamykają tabelę rozgrywek, jednak w debiucie nowego szkoleniowca Jacka Zielińskiego pokonali 2:1 Motor Lublin. Warszawianie w minionym tygodniu odnieśli wyjazdowe zwycięstwo 1:0 nad Wisłą Płock.

Starcie Rakowa Częstochowa z Piastem Gliwice. Domowa seria Wisły Kraków

Prowadzony przez trenera Dawida Szwargę Raków Częstochowa wygrał trzy ostatnie spotkania i opuścił strefę spadkową. Częstochowianie obok GKS Katowice oraz Jagiellonii Białystok są jednym z trzech zespołów, które grają bezkompromisowo i nie zanotowały jeszcze remisu w obecnych rozgrywkach.

Przeciwnikiem Rakowa będzie Piast Gliwice pod wodzą trenera Daniela Myśliwca. Gliwiczanie zajmują piątą lokatę i pozostają niepokonani w lidze od 20 września.

Szósta w tabeli Wisła Kraków podejmie dziesiąty Motor Lublin. Gospodarze będą bronić doskonałego bilansu przy ulicy Reymonta, skąd wszyscy z siedmiu dotychczasowych rywali wyjechali bez punktów.