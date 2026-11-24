Polscy piłkarze uplasowali się na trzecim miejscu w tabeli grupowej, co pozwoliło im utrzymać się w Dywizji B. Zremisowany 1:1 ostatni mecz ze Szwecją nie uspokoił jednak nastrojów wokół dyspozycji naszej drużyny narodowej. Wcześniejsza porażka 1:2 z Rumunią sprawia, że całoroczne dokonania Biało-Czerwonych wyglądają bardzo przeciętnie i budzą spore zastrzeżenia.

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Jan Urban spotka się z władzami PZPN. Mateusz Borek ujawnia szczegóły

Jak przekazał Mateusz Borek na antenie Kanału Sportowego, rozmowy z udziałem Jana Urbana odbędą się we wtorkowe popołudnie. Szkoleniowiec stawi się w głównej siedzibie federacji, by spotkać się z ścisłym kierownictwem PZPN. O tym, że spotkanie wierchuszki związku z selekcjonerem rozpoczęło się zgodnie z planem potwierdził Eurosport.

Z informacji przekazanych przez dziennikarza wynika, że w naradzie wezmą udział prezes Cezary Kulesza, sekretarz generalny Łukasz Wachowski, członek zarządu Radosław Michalski, a także wiceprezes ds. szkoleniowych Sławomir Kopczewski. Na ten moment nie jest jasne, czy selekcjoner pojawi się na spotkaniu sam, czy będą mu towarzyszyć współpracownicy ze sztabu.

Głównym punktem spotkania będzie analiza niedawno zakończonych rozgrywek Ligi Narodów. Trener przedstawi własne podsumowanie dotychczasowej kadencji, wyciągnięte wnioski oraz wizję dalszego funkcjonowania drużyny narodowej. Ważnym elementem dyskusji będzie także plan przygotowań do nadchodzących eliminacji mistrzostw Europy.

Cezary Kulesza oceni pracę Jana Urbana. Co z kontraktem selekcjonera?

Szef piłkarskiej centrali już wcześniej deklarował, że nie podejmie żadnych kroków w sprawie przyszłości trenera, dopóki z nim nie porozmawia i nie przeanalizuje raportu przygotowanego przez sztab. Cezary Kulesza zwracał też uwagę na fakt, że kontrakt Jana Urbana z federacją wciąż obowiązuje.

Ważna umowa nie daje jednak szkoleniowcowi stuprocentowej gwarancji zachowania posady. Słabe rezultaty osiągane ostatnio przez drużynę oraz brak kwalifikacji na mistrzostwa świata powodują, że wokół dalszej obecności trenera na ławce rezerwowych trwa gorąca debata.

Zaplanowane na wtorek rozmowy mogą mieć kluczowe znaczenie dla dalszych losów Urbana w roli selekcjonera. Wciąż nie wiadomo jednak, czy ostateczna decyzja w jego sprawie zapadnie już podczas tego spotkania.