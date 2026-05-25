Czy Dzień Matki to święto ruchome? Sprawdź datę w 2026 roku

Czy Dzień Matki to święto ruchome? Znamy odpowiedź

Wiele osób planujących z wyprzedzeniem rodzinne uroczystości zadaje sobie pytanie: czy Dzień Matki to święto ruchome? Odpowiedź dla wszystkich mieszkańców Polski jest prosta i niezmienna – nie, w naszym kraju Dzień Matki ma stałą datę. Każdego roku, bez względu na układ kalendarza czy fazy księżyca, świętujemy go 26 maja. To istotna informacja, która pozwala uniknąć gorączkowego sprawdzania kalendarza na kilka dni przed uroczystością.

W 2026 roku Dzień Matki, czyli 26 maja, przypada we wtorek. Wiedza o tym, że święto wypadnie w środku tygodnia, jest niezwykle praktyczna dla każdego, kto chce sprawić mamie miłą niespodziankę. Oznacza to, że warto z wyprzedzeniem pomyśleć o zamówieniu kwiatów lub wysłaniu upominku, jeśli mieszkamy w innym mieście. Stała data ułatwia planowanie logistyczne, choć wtorkowy termin sugeruje, że główne obchody w wielu domach mogą przenieść się na popołudnie lub wieczór, po zakończeniu obowiązków zawodowych i szkolnych.

Stałość tego święta w Polsce to duże ułatwienie w codziennym biegu. Nie musimy co roku śledzić komunikatów ani sprawdzać, kiedy przypada dana niedziela. Wystarczy zapamiętać jedną datę, która od pokoleń towarzyszy polskim rodzinom. Dzięki temu 26 maja stał się symbolem wdzięczności i miłości, który na stałe wpisał się w nasz narodowy rytm życia, pozwalając na pielęgnowanie relacji z najważniejszymi kobietami w naszym życiu bez zbędnego zamieszania informacyjnego.

Skąd biorą się wątpliwości? Wszystko przez zagraniczne trendy

Skoro w Polsce sytuacja jest tak klarowna, dlaczego w wyszukiwarkach internetowych tak często pojawia się pytanie o ruchomość tego święta? Głównym powodem jest wpływ kultury masowej i mediów społecznościowych. W internecie nie istnieją granice, więc w maju nasze ekrany zalewają zdjęcia i życzenia od zagranicznych gwiazd, influencerów czy przyjaciół mieszkających poza Polską. Widząc, że nasi sąsiedzi lub znajomi z USA świętują w innym terminie, naturalnie zaczynamy się zastanawiać, czy nasza data również uległa zmianie.

W wielu krajach Dzień Matki jest bowiem świętem ruchomym. Najpopularniejszym systemem, stosowanym między innymi w Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Włoszech, Ukrainie czy Czechach, jest wyznaczanie tego święta na drugą niedzielę maja. To sprawia, że co roku wypada ono innego dnia – czasem na początku, a czasem w połowie miesiąca. Z kolei w Wielkiej Brytanii i Irlandii obchody są jeszcze bardziej skomplikowane dla postronnego obserwatora, ponieważ tamtejsza „Niedziela Matczyna” (Mothering Sunday) jest związana z kalendarzem liturgicznym i przypada w czwartą niedzielę Wielkiego Postu.

Takie zróżnicowanie międzynarodowe sprawia, że w sieci panuje informacyjny szum. Często zdarza się, że polscy użytkownicy, widząc radosne posty z zagranicy już na początku maja, wpadają w lekką panikę, myśląc, że zapomnieli o święcie. Warto jednak zachować spokój i pamiętać, że nasze 26 maja jest niezłomne. Zagraniczne trendy mogą być inspiracją do wcześniejszego pomyślenia o prezencie, ale nie zmieniają one oficjalnego terminu obchodów w Polsce.

Polska jest jedyna na świecie. Niezwykła historia 26 maja

Warto podkreślić ciekawostkę, która może być powodem do dumy: Polska jest jedynym krajem na świecie, w którym Dzień Matki obchodzi się dokładnie 26 maja. Ta unikalność sprawia, że nasze obchody mają wyjątkowy charakter i nie zlewają się z międzynarodowymi trendami. Choć w wielu miejscach na ziemi mamy świętują w niedziele, by ułatwić wszystkim spotkania, my trzymamy się konkretnej daty, która z czasem stała się nierozerwalną częścią polskiej tożsamości majowej.

Historia tego święta w naszym kraju jest jednak bardziej złożona, niż mogłoby się wydawać. Przed II wojną światową, w okresie dwudziestolecia międzywojennego, polski Dzień Matki nie miał jednej, ustalonej odgórnie daty. Było to wówczas święto ruchome i zazwyczaj obchodzono je w wybrane niedziele maja. Organizacją obchodów zajmował się m.in. Polski Czerwony Krzyż, a uroczystości miały często charakter lokalny lub regionalny, bez jednej wspólnej dla całego kraju daty sztywnej.

Sytuacja zmieniła się w okresie powojennym, kiedy to ostatecznie i trwale utrwaliła się data 26 maja. Choć trudno dziś o jednoznaczne wskazanie konkretnego dokumentu, który za to odpowiadał, termin ten przyjął się w społeczeństwie tak silnie, że przestał być kwestionowany. Przejście od święta ruchomego do stałego kalendarzowego punktu pozwoliło na budowanie tradycji szkolnych i przedszkolnych, gdzie dzieci przygotowują laurki i występy z wyprzedzeniem, wiedząc dokładnie, kiedy nadejdzie ten ważny dzień. Dzisiejsza data 26 maja to więc połączenie przedwojennej tradycji z powojenną systematyką, która uczyniła z nas światowy wyjątek.