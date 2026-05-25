Brutalne pobicie w Łomży. Znany policji recydywista trafił do aresztu

Agresja na osiedlu w Łomży. Interwencja po zgłoszeniu o mężczyznach z pałkami

Wszystko zaczęło się od niepokojącego zgłoszenia, które w niedzielę, 24 maja, trafiło do dyżurnego łomżyńskiej policji. Mieszkańcy jednego z osiedli zaalarmowali, że po okolicy krąży trzech agresywnie zachowujących się mężczyzn uzbrojonych w pałki teleskopowe. Patrol, który przybył na miejsce, szybko zlokalizował jednego z opisywanych mężczyzn, którym okazał się znany policji 32-letni mieszkaniec Łomży. Podczas kontroli funkcjonariusze znaleźli przy nim rozkładany nóż, a w pobliżu leżała pałka teleskopowa, której posiadania się wypierał. Niedaleko miejsca zatrzymania policjanci natrafili również na pobitego mężczyznę z obrażeniami głowy i twarzy.

Poważne zarzuty i areszt dla recydywisty. Sprawcy grozi 8 lat więzienia

Chociaż poszkodowany nie był w stanie jednoznacznie wskazać napastników, ponieważ został zaatakowany od tyłu, to z pomocą przyszli świadkowie zdarzenia. To oni wskazali zatrzymanego 32-latka jako jednego z agresorów, którzy bili i kopali ofiarę. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na postawienie mu zarzutów pobicia z użyciem niebezpiecznego narzędzia, spowodowania lekkiego uszczerbku na zdrowiu oraz kierowania gróźb karalnych. Okazało się, że mężczyzna był w przeszłości wielokrotnie karany za przestępstwa przeciwko mieniu i odbywał już karę więzienia, co będzie miało wpływ na ostateczny wymiar kary. Decyzją sądu najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie, a za popełnione czyny o charakterze chuligańskim grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności, która może zostać dodatkowo zaostrzona.

Źródło: Policja.pl