Interwencja policji w Obornikach Śląskich. 28-latek rozpalił ognisko w pokoju i odkręcił gaz

Ryzykowali życiem, czując ulatniający się gaz. Interwencja policji w Obornikach Śląskich

Wszystko zaczęło się od zgłoszenia, które w sobotę, 16 maja 2026 roku, wpłynęło do dyżurnego policji w Trzebnicy. Dotyczyło ono prawdopodobnego wybuchu butli gazowej w jednym z budynków mieszkalnych na terenie Obornik Śląskich, co postawiło na nogi wszystkie służby. Na miejsce natychmiast wysłano patrol z lokalnego komisariatu w składzie st. post. Natalia Rybak oraz post. Hubert Jarus. Po dotarciu na miejsce policjanci od razu zrozumieli powagę sytuacji, ponieważ w powietrzu unosił się intensywny zapach gazu, stwarzając realne zagrożenie dla wszystkich mieszkańców.

Ognisko w pokoju i ewakuacja w ostatniej chwili. Bohaterska akcja policjantów

Nie tracąc cennego czasu, policjanci podjęli decyzję o siłowym wejściu do mieszkania, z którego wydobywał się dym i zapach gazu. W środku, w jednym z pomieszczeń, czekał na nich szokujący widok w postaci rozpalonego na środku pokoju ogniska. Funkcjonariusze natychmiast je ugasili, działając w ekstremalnie niebezpiecznych warunkach grożących wybuchem. Kontynuując przeszukanie zadymionych pomieszczeń, odnaleźli mężczyznę, którego bezpiecznie ewakuowali na zewnątrz. Szybka i odważna reakcja policjantów pozwoliła uniknąć tragedii, która mogła kosztować życie wielu osób.

28-latek z zarzutami trafił do aresztu. Grozi mu surowa kara

Działania policji nie zakończyły się na ewakuacji i zabezpieczeniu miejsca zdarzenia do czasu przyjazdu straży pożarnej. W związku ze sprawą zatrzymano 28-letniego mężczyznę, który jest podejrzewany o celowe doprowadzenie do niebezpiecznej sytuacji. Usłyszał on już zarzuty usiłowania zniszczenia mienia znacznej wartości oraz narażenia innych na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Na wniosek prokuratora, sąd podjął decyzję o zastosowaniu wobec podejrzanego najsurowszego środka zapobiegawczego, czyli tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Podziękowania od straży pożarnej dla bohaterów z policji

Postawa funkcjonariuszy z Obornik Śląskich spotkała się z ogromnym uznaniem. Wyrazy szacunku na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Trzebnicy nadkom. Daniela Panka złożył Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Trzebnicy mł. bryg. Grzegorz Hurkasiewicz. W specjalnym piśmie podkreślił on wyjątkowy profesjonalizm, opanowanie oraz odwagę, jakimi wykazali się st. post. Natalia Rybak i post. Hubert Jarus. To właśnie ich zdecydowane działania i gotowość do poświęcenia w ochronie ludzkiego życia zapobiegły katastrofie o trudnych do przewidzenia skutkach.

Źródło: Policja.pl