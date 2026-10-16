Czy Katarzyna Zillmann nie ma stanika? Janja Lesar też szokuje

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar wywołały poruszenie. Wszyscy pytali o stanik

Obecnie to jedna z najbardziej rozpoznawalnych par w polskim show-biznesie. Wicemistrzyni olimpijska z Tokio i wieloletnia trenerka znana z programu „Taniec z Gwiazdami" na początku zdawały się ukrywać uczucia za zasłoną czysto zawodowej relacji. Jednak widzowie tanecznego hitu Polsatu szybko dostrzegli wyjątkową chemię między kobietami. W jednym z odcinków Katarzyna Zillmann i Janja Lesar wymieniły gorący pocałunek na parkiecie, co natychmiast wywołało ogólnopolską dyskusję i oburzyło niektórych polityków. Po wielkim finale programu wioślarkę przyłapano na czułościach z tancerką podczas imprezy, a opublikowane wtedy zdjęcia jednoznacznie wskazywały na płomienny romans. Nieco później choreografka oficjalnie przyznała, że łączy ją romantyczna więź z utytułowaną sportsmenką. Zakochane chętnie brylują razem na salonach. W czwartek, 15 października, pojawiły się na gali Kobieta Roku Glamour 2026. Choć na czerwonym dywanie pozowały również Anastazja Kuś i jej matka Alicja w bardzo krótkich spódniczkach, to właśnie stylizacja gwiazdy wioślarstwa skradła całe show. Wiele osób zastanawiało się, czy utytułowana zawodniczka ma biustonosz. Obok niej dumnie kroczyła Janja Lesar, która postawiła na kreację odważnie odsłaniającą jej wysportowaną sylwetkę.

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar na odważnych zdjęciach

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Związek Katarzyny Zillmann i Janji Lesar. Z kim wcześniej spotykały się gwiazdy?

Zanim drogi obu pań skrzyżowały się na planie telewizyjnym, wioślarka budowała swoje życie u boku innej osoby. Wcześniej Katarzyna Zillmann tworzyła wieloletnią relację z utalentowaną kanadyjkarką, Julią Walczak. W tym samym czasie mistrzyni parkietu dzieliła codzienność ze swoim branżowym partnerem, Krzysztofem Hulbojem, z którym spędziła blisko dwie dekady. Przełom nastąpił w lutym 2026 roku, kiedy to tancerka zdecydowała się na szczere wyznanie na łamach magazynu „Viva!". Opowiedziała wówczas otwarcie o swoim nowym, wyjątkowym uczuciu.

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar nie szczędziły sobie czułości. Za nimi przygoda w "Azja Express"

Myślę, że jesteśmy parą w jakimś sensie. Wiesz, kiedy z kimś przebywasz tyle czasu, to masz wspólne plany, robisz wspólne projekty i widzisz wspólną przyszłość. Dokładnie, to można nazwać związkiem

Te słowa ostatecznie rozwiały wszelkie wątpliwości fanów. Należy podkreślić fakt, że wybitna polska olimpijka i słoweńska choreografka przeszły do historii telewizji. Były bowiem pierwszą kobiecą parą występującą na parkiecie polskiej edycji programu rozrywkowego „Taniec z Gwiazdami".