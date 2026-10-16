Pożar w Lubinie. Policjanci wyprowadzili seniorkę z zadymionego mieszkania

Zgłoszenie o pożarze w Lubinie

15 października 2026 roku chwilę po godzinie 12:00 dyżurny policji w Lubinie otrzymał informację o pożarze drzwi w jednym z lokali mieszkalnych. Z przekazanych informacji wynikało, że wewnątrz przebywa starsza osoba, która nie może samodzielnie opuścić swojego miejsca zamieszkania. Mundurowi niezwłocznie udali się pod wskazany adres, korzystając z sygnałów świetlnych i dźwiękowych w celu jak najszybszego dotarcia na miejsce. Po przyjeździe funkcjonariusze zauważyli dym wydobywający się z budynku. Jeden z obecnych tam mieszkańców ostrzegł ich o możliwym zagrożeniu wynikającym z obecności instalacji gazowej wewnątrz lokali.

Policjanci weszli do zadymionego budynku

Funkcjonariusze weszli na klatkę schodową i wtedy usłyszeli wołanie o pomoc pochodzące z wnętrza lokalu. Wiedząc, że w środku może znajdować się osoba w sytuacji zagrożenia, mundurowi zdecydowali się na wejście do mieszkania przed przybyciem straży pożarnej. W pomieszczeniu panowało silne zadymienie, a policjanci odnaleźli seniorkę leżącą na podłodze. Priorytetem stało się jak najszybsze wydostanie kobiety z niebezpiecznej strefy. Policjanci wyprowadzili poszkodowaną na zewnątrz i tym samym oddalili ją od zadymionego miejsca.

Pomoc medyczna dla poszkodowanej seniorki

Po opuszczeniu budynku policjanci przekazali starszą kobietę zespołowi ratownictwa medycznego. Ratownicy po zbadaniu jej stanu podjęli decyzję o przewiezieniu seniorki do szpitala. Było to niezbędne do przeprowadzenia dalszej diagnostyki, ponieważ nie ustalono dokładnie, przez jaki czas kobieta przebywała w zadymionym wnętrzu. Sytuacja ta wymagała od interweniujących policjantów szybkiej oceny zdarzenia i działania w warunkach ograniczonej widoczności. Cała interwencja wiązała się z koniecznością zachowania opanowania oraz odpowiedniej współpracy między służbami.

Wymagająca służba funkcjonariuszy z Lubina

Zdarzenie to pokazuje, że codzienne zadania policjantów bywają nieprzewidywalne i wymagają dużej odporności psychicznej. Funkcjonariusze często stają przed koniecznością podejmowania decyzji w ciągu zaledwie kilku sekund od przyjazdu na miejsce. Ich praca to nie tylko ściganie sprawców przestępstw, ale również reagowanie w sytuacjach kryzysowych, takich jak pożary czy nagłe zagrożenia życia. Każdego dnia mundurowi muszą wykazywać się dyspozycyjnością i umiejętnością radzenia sobie w stresujących okolicznościach. Działania w Lubinie potwierdzają gotowość funkcjonariuszy do niesienia pomocy w trudnych momentach.

Źródło: Policja.pl