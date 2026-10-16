Pierwsza płyta, pierwsza kawa. Blaupunkt pokazał serię audio Varsovia i nową rodzinę ekspresów do kawy

8 października w siedzibie 2N-Everpol w Baniosze odbyła się premiera dwóch nowości marki Blaupunkt, przygotowana pod wspólnym hasłem „Pierwsza płyta, pierwsza kawa”. Dziennikarze posłuchali serii audio Varsovia w stylu modern vintage, na którą składają się mini wieża MS100IR oraz gramofony AT100BT i VT200BT, a potem spróbowali kawy z nowej rodziny ekspresów: automatów CMA501 i CMA301, ekspresu kolbowego CMP412 i młynka FCM601. Pierwszą płytę na gramofonie Varsovia włączyła Małgorzata Socha, ambasadorka marki Blaupunkt. Obie nowości są już w sprzedaży.

Hasło premiery odwołuje się do dwóch domowych rytuałów, które wiele osób zna z własnego doświadczenia: do chwili, w której igła opada na płytę, i do pierwszej filiżanki kawy wypijanej bez pośpiechu. Blaupunkt zaprojektował swoje nowości właśnie wokół tych momentów, dlatego podczas spotkania urządzenia nie stały na ekspozycji, tylko pracowały. Na gramofonie AT100BT kręciła się płyta, a z ekspresu CMA501 popłynęło pierwsze espresso, które przygotował Robert Majewski, Product Manager odpowiedzialny za tę kategorię. Goście mogli potem sami posłuchać muzyki przy standzie Varsovii i zamówić kawę przygotowywaną na żywo.

„Varsovia i ekspresy to dwie różne kategorie, ale łączy je ten sam pomysł. Chcieliśmy stworzyć urządzenia, które sprawiają przyjemność w codziennym użyciu i dobrze wyglądają w domu, a przy tym nie wymagają od nikogo specjalistycznej wiedzy. Dobra muzyka i dobra kawa mają być po prostu na wyciągnięcie ręki” – mówi Michał Mirkowski, Brand & Product Manager marki Blaupunkt.

Varsovia: nowoczesny vintage, ponadczasowe brzmienie

Seria Varsovia Hi-Fi czerpie ze stylu i atmosfery klasycznego audio i łączy ponadczasowe wzornictwo z nowoczesną technologią. Jej nazwa jest ukłonem w stronę Warszawy, miasta, w którym historia na co dzień spotyka się ze współczesnością. Stąd wykończenia z naturalnego drewna, wyważone proporcje i ciepłe, zrównoważone brzmienie, a obok nich bezprzewodowa łączność i streaming. Seria powstała z myślą o słuchaczach, którzy chcą, żeby sprzęt audio był naturalną częścią wnętrza, a nie tylko elektroniką ustawioną na półce.

Gramofon automatyczny AT100BT jest przeznaczony do codziennego, swobodnego słuchania płyt. Ramię samo opuszcza się na płytę i wraca na miejsce po jednym naciśnięciu przycisku, więc poradzi sobie z nim także ktoś, kto dopiero zaczyna przygodę z winylem. Gramofon ma napęd paskowy, aluminiowy talerz i ramię, drewnianą podstawę ograniczającą rezonans oraz wkładkę Audio-Technica AT-VM95C.

Wbudowany, przełączany przedwzmacniacz gramofonowy pozwala podłączyć go do niemal każdego zestawu, a nadajnik Bluetooth przesyła dźwięk do bezprzewodowych głośników i słuchawek.

Gramofon pionowy VT200BT to najbardziej efektowny element serii. Płyta obraca się w nim w pionie, dzięki czemu winyl nie tylko słychać, ale też widać, a sam gramofon staje się ozdobą wnętrza. Ma wbudowane głośniki stereo o mocy 2 × 10 W, może więc grać od razu po wyjęciu z pudełka. Bluetooth działa w obu kierunkach: gramofon wysyła dźwięk do zewnętrznych głośników albo sam odtwarza muzykę przesyłaną z telefonu.

Mini wieża MS100IR pełni rolę centrum całego systemu i obsługuje praktycznie każde źródło dźwięku. Odtwarza radio internetowe, DAB+ i FM, muzykę ze Spotify Connect i przez Bluetooth, a także płyty CD i pliki z nośników USB. Wzmacniacz stereo o mocy 2 × 50 W zasila parę osobnych, drewnianych kolumn, a kolorowy wyświetlacz o przekątnej 4,3 cala pokazuje okładkę słuchanego albumu. Do wieży można podłączyć gramofon i telewizor, a całością sterować pilotem lub aplikacją w telefonie.

Ekspresy Blaupunkt: kawa dokładnie taka, jaką lubisz

Nowa rodzina ekspresów Blaupunkt powstała z myślą o osobach, które cenią smak kawy z kawiarni, ale chcą ją przygotowywać w domu w prosty sposób. Składają się na nią cztery urządzenia, które odpowiadają na dwa różne podejścia do parzenia. Automaty przygotowują świeżo zmieloną kawę po jednym dotknięciu i pozwalają dobrać jej moc, ilość oraz proporcje mleka. Ekspres kolbowy z młynkiem jest natomiast propozycją dla tych, którzy lubią mieć cały proces we własnych rękach.

CMA501 to flagowy ekspres automatyczny z kolorowym wyświetlaczem TFT, który przygotowuje 13 napojów, od espresso i ristretto, przez cappuccino i latte macchiato, po flat white, a także gorącą wodę do herbaty. Pompa o ciśnieniu 20 barów i dwa bojlery grzewcze pozwalają bez przerwy przejść od parzenia kawy do spieniania mleka, a młynek ze stalowymi żarnami ma 15 stopni regulacji. Zbiornik na wodę o pojemności 1,5 l i pojemnik na mleko o pojemności 750 ml łatwo wyjąć i umyć.

CMA301 jest bardziej kompaktowym automatem, w którym zastosowano to samo serce: pompę 20 barów, dwa bojlery i młynek z 15 stopniami mielenia. Intuicyjny panel dotykowy daje dostęp do pięciu rodzajów kawy, czyli espresso, podwójnego espresso, americano, cappuccino i latte. To propozycja dla osób, które szukają wygody automatu w urządzeniu zajmującym niewiele miejsca na blacie.

Ekspres kolbowy CMP412 i młynek FCM601 tworzą zestaw domowego baristy. CMP412 ma pompę o ciśnieniu 15 barów, cyfrowy wyświetlacz z panelem soft-touch, podwójny filtr ze stali nierdzewnej i dyszę do spieniania mleka. Młynek żarnowy FCM601 oferuje 30 stopni mielenia, mieści 230 g ziaren i pozwala odmierzyć porcję na 2 do 12 filiżanek, a wbudowany jonizator ogranicza elektryzowanie się zmielonej kawy. Razem dają swobodę eksperymentowania z ziarnami, grubością mielenia i intensywnością espresso.

„Dobra kawa w domu nie powinna być trudna. W automatach postawiliśmy na rozwiązania, które zwykle spotyka się w wyższej półce, czyli dwa bojlery i ciśnienie 20 barów, a obsługę uprościliśmy tak, żeby ulubiony napój był gotowy po jednym dotknięciu. Osobom, dla których parzenie jest przyjemnością samą w sobie, proponujemy ekspres kolbowy z młynkiem” – mówi Robert Majewski, Product Manager w 2N-Everpol.

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