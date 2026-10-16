Black Friday coraz bliżej. Te sztuczki sklepów sprawiają, że wydajemy więcej, niż planowaliśmy

Black Friday kusi dużymi rabatami i ograniczonym czasem promocji, ale presja szybkiego zakupu może sprawić, że wydamy pieniądze bez dokładnego przemyślenia decyzji.

Przekreślone ceny, wysokie procenty obniżek i komunikaty o ostatnich sztukach nie zawsze oznaczają wyjątkową okazję, dlatego warto porównywać ceny w kilku sklepach.

Darmowa dostawa od określonej kwoty i dodatkowe rabaty przy większych zakupach mogą zachęcać do wkładania do koszyka produktów, których wcale nie potrzebujemy.

Przygotowanie listy zakupów, ustalenie budżetu i sprawdzenie cen przed rozpoczęciem wyprzedaży pomagają uniknąć impulsywnych decyzji i odróżnić realne oszczędności od marketingowych sztuczek.

Odliczanie czasu i komunikaty o ostatnich sztukach

Jednym z najczęściej wykorzystywanych sposobów jest wywieranie presji czasu. Liczniki odliczające minuty do końca promocji, komunikaty o ograniczonej dostępności produktu czy hasła sugerujące, że oferta zaraz przestanie obowiązywać, mogą wywoływać obawę przed utratą okazji. W takiej sytuacji łatwiej podjąć decyzję bez dokładnego sprawdzenia ceny i porównania jej z ofertami konkurencji.

Podobnie działa informacja, że dany produkt ogląda właśnie wiele osób albo że w magazynie pozostało już tylko kilka sztuk. Takie komunikaty nie zawsze są nieprawdziwe, ale mogą skutecznie przyspieszać zakupy. Zanim klikniemy przycisk „Kup teraz”, warto na chwilę się zatrzymać i sprawdzić, czy rzeczywiście potrzebujemy danej rzeczy. Nawet wyjątkowo atrakcyjna promocja nie oznacza oszczędności, jeśli kupujemy coś, czego wcześniej nie planowaliśmy.

Szef prosi o pomoc | Radio ESKA

Przekreślone ceny i wielkie procenty

Duże napisy informujące o obniżkach przyciągają wzrok, szczególnie gdy obok widzimy przekreśloną cenę i nową kwotę. Różnica może wyglądać imponująco, ale nie zawsze oznacza, że produkt jest najtańszy na rynku. Dlatego przed zakupem warto porównać jego cenę w kilku sklepach i sprawdzić, ile kosztował wcześniej.

W Polsce przy ogłaszaniu obniżek sprzedawcy co do zasady powinni informować o najniższej cenie danego produktu z 30 dni przed obniżką. To ważna wskazówka, która pomaga ocenić skalę promocji. Nie warto jednak kierować się wyłącznie procentem rabatu. Obniżka o 50 proc. może wyglądać bardziej przekonująco niż mniejszy rabat, ale ostatecznie liczy się kwota, którą rzeczywiście zapłacimy, oraz to, czy podobny produkt nie jest dostępny taniej gdzie indziej.

Kolejną pułapką są oferty zachęcające do zwiększenia wartości koszyka. Darmowa dostawa od określonej kwoty, dodatkowy rabat po zakupie kilku produktów czy zestaw w pozornie korzystniejszej cenie mogą sprawić, że do zamówienia trafiają rzeczy, których wcale nie potrzebowaliśmy. Klient ma poczucie, że zyskuje, ponieważ oszczędza na wysyłce lub płaci mniej za pojedynczy produkt.

W praktyce może się jednak okazać, że wydaliśmy więcej, niż kosztowałaby sama dostawa albo zakup jednej potrzebnej rzeczy. Przed skorzystaniem z takiej oferty warto policzyć całkowity koszt zamówienia. Jeśli do osiągnięcia progu darmowej wysyłki brakuje kilkudziesięciu złotych, nie zawsze opłaca się dokładać kolejne produkty. Czasem korzystniej jest zapłacić za dostawę niż kupować coś wyłącznie po to, by uniknąć tej opłaty.

Zakupy pod wpływem emocji. Jak nie dać się skusić?

Black Friday to także czas intensywnych reklam, newsletterów i powiadomień o specjalnych ofertach. Gdy przez kilka dni z rzędu widzimy komunikaty o wyjątkowych okazjach, możemy zacząć traktować zakupy jako coś, czego nie warto odkładać. Dodatkowo łatwo porównywać się z innymi i ulegać wrażeniu, że wszyscy korzystają z promocji, a my coś tracimy.

Najprostszym sposobem na ograniczenie nieplanowanych wydatków jest przygotowanie listy potrzebnych produktów jeszcze przed rozpoczęciem wyprzedaży. Dobrze też ustalić maksymalny budżet i sprawdzić ceny interesujących nas rzeczy z wyprzedzeniem. Pomocne może być pozostawienie produktu w koszyku na kilka godzin zamiast natychmiastowego finalizowania transakcji. Jeśli po namyśle nadal uznamy, że zakup jest potrzebny i rzeczywiście korzystny, łatwiej podjąć świadomą decyzję.

Warto pamiętać, że Black Friday nie wymaga od nas kupowania czegokolwiek. Prawdziwa oszczędność nie polega na wydaniu mniejszej kwoty na niepotrzebny produkt, ale na zapłaceniu mniej za rzecz, którą i tak zamierzaliśmy kupić. Im lepiej znamy mechanizmy stosowane w promocjach, tym łatwiej odróżnić realną okazję od oferty, która ma przede wszystkim zwiększyć wartość naszego koszyka.