Porzucenie szczeniaków w Drzewicy. Sprawca usłyszał zarzut znęcania się nad zwierzętami

Interwencja dzielnicowego przed posterunkiem w Drzewicy

W dniu 15 października 2026 roku rano dzielnicowy z Drzewicy, przychodząc do pracy, zauważył przed wejściem do posterunku worek. Po sprawdzeniu okazało się, że w środku znajdują się cztery szczeniaki. Funkcjonariusz o tym znalezisku niezwłocznie powiadomił dyżurnego jednostki. Dzięki analizie zapisu z kamer monitoringu dzielnicowy rozpoznał mężczyznę, który przyniósł worek i zostawił go przed budynkiem policji.

Zarzuty karne i opieka nad porzuconymi zwierzętami

W wyniku działań funkcjonariuszy mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzut znęcania się nad zwierzętami. Zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie zwierząt, porzucenie psa przez właściciela lub inną osobę sprawującą nad nim opiekę jest formą znęcania się, za co grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Cztery szczeniaki nie pozostały bez pomocy, ponieważ zostały przekazane pod opiekę pracowników schroniska dla bezdomnych zwierząt. W placówce tej otrzymają one niezbędne wsparcie oraz właściwą opiekę.

Policja przypomina o odpowiedzialności za zwierzęta

Mundurowi przypominają, że każde zwierzę wymaga humanitarnego i odpowiedzialnego traktowania ze strony człowieka. Porzucenie psa nie jest sposobem na rozwiązanie problemu, a pozostawienie zwierząt bez opieki może narazić je na cierpienie lub utratę życia. Funkcjonariusze zaznaczają, że w sytuacjach, gdy właściciel nie jest w stanie zapewnić zwierzęciu dalszej opieki, powinien zwrócić się o pomoc do właściwych instytucji. Każde zgłoszenie o niewłaściwym traktowaniu zwierząt jest traktowane przez służby poważnie.

Źródło: Policja.pl