Była najpiękniejszą tenisistką. Lśniła na imprezie po Oscarach! I ten głęboki dekolt

Maria Szarapowa na afterparty po Oscarach. Zjawiskowa stylizacja byłej tenisistki

Błyski fleszy towarzyszyły na czerwonym dywanie takim znakomitościom jak Kim Kardashian, Sofia Vergara, Nicole Kidman czy Jessica Alba. Wśród zaproszonych gości nie mogło zabraknąć Michaela B. Jordana, który chwilę wcześniej zdobył swojego pierwszego Oscara dla najlepszego aktora za kreację w produkcji "Grzesznicy". Tego wieczoru wszyscy rozmawiali o jego triumfie nad takimi tuzami kina jak Leonardo DiCaprio i Timothee Chalamet. Mimo obecności tak wielu laureatów i ikon popkultury, to wejście Marii Szarapowej całkowicie skupiło na sobie uwagę zgromadzonych wokół fotoreporterów.

Była gwiazda światowego sportu, niegdyś okrzyknięta najpiękniejszą zawodniczką na globie, regularnie udowadnia swoje świetne wyczucie mody. Prestiżowe przyjęcie magazynu Vanity Fair jak zawsze obfitowało w niezwykle odważne suknie, wszechobecne prześwity oraz wyeksponowane ciała. Mimo tak dużej konkurencji to właśnie rosyjska tenisistka roztaczała wokół siebie aurę prawdziwej hollywoodzkiej gwiazdy i z łatwością przyciągała spojrzenia wszystkich zgromadzonych gości!

Słynąca ze znakomitego stylu sportsmenka, która brylowała na tym samym wydarzeniu również w minionych latach, ponownie stanęła na wysokości zadania. Swym ubiorem dobitnie pokazała, że wcale nie trzeba szokować krzykliwą formą, aby skutecznie wyróżnić się z tłumu. Kiedy inne znane postacie show-biznesu rywalizowały w prezentowaniu coraz bardziej ekstrawaganckich kreacji, Szarapowa postawiła na niekwestionowaną elegancję połączoną z wyraźnym dekoltem, od którego zgromadzeni fotoreporterzy wprost nie mogli oderwać wzroku.

Znakomita zawodniczka, która w kwietniu będzie świętować swoje trzydzieste dziewiąte urodziny, tym wyjściem przypomniała o sobie międzynarodowej widowni. A kilkanaście godzin wcześniej świetnie bawiła się w Los Angeles na meczu NBA słynnej drużyny Lakers!