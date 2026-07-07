Turniej WTA w Jassach bez Mai Chwalińskiej. Poważny powód absencji Polki

Uraz wykluczył występ Polki

Maja Chwalińska miała wziąć udział w zawodach WTA 250 w Jassach, ale polska tenisistka leczy kontuzję stawu skokowego. W związku z tym jej nazwisko zostało oficjalnie wykreślone z listy zgłoszeń do rumuńskiego turnieju.

Decyzja o wycofaniu się z rywalizacji była podyktowana koniecznością powrotu do pełnej sprawności. W zeszłym roku w Jassach Chwalińska odpadła w drugiej rundzie, a kibice liczyli na jej poprawę tego rezultatu w obecnym sezonie.

Gdzie nabawiła się urazu?

Chwalińska doznała urazu 29 czerwca w meczu pierwszej rundy Wimbledonu. Jej rywalką była wtedy Mananchaya Sawangkaew z Tajlandii. W pierwszym secie Polka dominowała i wygrała 6:2, a w drugiej partii prowadziła 5:2 i 40-30, mając piłkę meczową.

Podczas jednej z wymian doszło do niefortunnego zdarzenia. Zawodniczka pośliznęła się i uszkodziła staw skokowy. Z powodu kontuzji przegrała spotkanie 6:2, 5:7, 2:6, a następnie zrezygnowała z udziału w grze podwójnej.