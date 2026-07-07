Lewandowscy ładują baterie na jachcie przed przeprowadzką. Trenerka wyznaje: cholernie się boję

Robert i Anna Lewandowscy łapią ostatnie chwile relaksu na luksusowej łodzi tuż przed wielką życiową zmianą.

Transfer polskiego gracza do zespołu Chicago Fire to już pewnik, co dla jego bliskich oznacza konieczność przeprowadzki do USA.

Pomimo cudownych krajobrazów, żona piłkarza otwarcie przyznała, że odczuwa ogromny lęk przed nowym początkiem – sprawdź, skąd biorą się te obawy.

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Boskie ciała Lewandowskich na jachcie. Tak para ładuje baterie przed transferem

Pewien etap dobiega końca. Robert Lewandowski po dwóch latach opuszcza hiszpańską drużynę FC Barcelonę i kieruje się do Stanów Zjednoczonych, by grać w barwach Chicago Fire. Przed wielkim pakowaniem i organizacją przeprowadzki, znana para postanowiła złapać oddech podczas luksusowego rejsu po błękitnych wodach. Zdjęcia z ich urlopu już podbijają sieć i zachwycają internautów.

Na udostępnionych fotografiach polski napastnik prezentuje swój imponujący "sześciopak", a Anna Lewandowska zachwyca nienaganną figurą w skąpym kostiumie kąpielowym. Widać, że małżeństwo świetnie się bawi, ciesząc się piękną pogodą i wspólnym czasem. Te chwile relaksu są im teraz niezwykle potrzebne. Przeprowadzka za ocean to dla nich gigantyczne wyzwanie – zarówno logistyczne, jak i emocjonalne, szczególnie ze względu na dwie małe córki.

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Anna Lewandowska szczerze o przeprowadzce: cholernie się boję

Niedawno gwiazda sportu opublikowała w sieci bardzo emocjonalny i osobisty wpis. Wyznała w nim, jak bardzo przeraża ją wizja życia w Chicago. To pokazuje, że mimo idealnych kadrów, które prezentują w internecie, zmagają się z bardzo ludzkimi problemami i silnym stresem.

- Długo zastanawiałam się, co tutaj napisać. Przed nami ogromna zmiana czyli przeprowadzka do Chicago. I choć powinnam pisać o ekscytacji, to dziś chcę Wam powiedzieć jedno: cholernie się boję

Znana trenerka przyznała na Instagramie, że ostatnie tygodnie były dla niej wyjątkowo trudne i pełne silnych emocji. Barcelona była dla niej miejscem bezpiecznym, w którym czuła się jak w domu, a świadomość budowania wszystkiego od zera za oceanem wywołuje u niej strach. Najbardziej jednak martwi się o dobro swoich pociech.

- Jako mama czuję ogromny stres. Martwię się o dziewczynki i ich emocje, o nową szkołę, o to, jak odnajdą się w zupełnie nowym świecie. Kto przechodził tak dużą przeprowadzkę z dziećmi, ten wie, jaki to ciężar psychiczny dla rodzica

Żona piłkarza wyraźnie zaznaczyła, że kibicuje mężowi w jego karierze, jednak czuje się przytłoczona całą sytuacją.

- Życie u boku sportowca to nie tylko blaski, to też trudne, rodzinne kompromisy. Stoję za nim murem i wspieram go z całych sił, bo jesteśmy drużyną. Ale jako kobieta mam prawo czuć lęk

Jej szczerość spotkała się z ciepłym przyjęciem przez internautki, które podziękowały trenerce za to, że dzieli się w sieci tak prawdziwymi i ludzkimi dylematami.