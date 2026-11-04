Pogrzeb Jesusa de Miguela. Zmarłego piłkarza pożegna cały zespół CD Tenerife

Pogrzeb Jesúsa de Miguela w Navahermosa. Tam spocznie piłkarz CD Tenerife

Komunikat dotyczący lokalizacji pochówku wydał klub CD Tenerife, a wskazanie na miejscowość Navahermosa ma ścisłe uzasadnienie rodzinne. Choć sam Jesús de Miguel przyszedł na świat w Madrycie, to właśnie z tego rejonu prowincji Toledo wywodzą się jego rodzice, dziadkowie oraz pozostali krewni.

Władze klubu przekazały, że zwłoki zawodnika zostaną przewiezione z Teneryfy na Półwysep Iberyjski. Trasa transportu wiedzie najpierw do stolicy Hiszpanii, czyli Madrytu, a stamtąd bezpośrednio do Navahermosa. Z udostępnionych danych wynikało, że przewóz ciała zaplanowano na środę lub maksymalnie na czwartek.

Na ten moment nie podano jeszcze precyzyjnej daty samej uroczystości pogrzebowej. Pewne jest jednak, że delegacja Tenerife weźmie udział w ostatnim pożegnaniu swojego gracza. Swój udział w ceremonii potwierdzili piłkarze pierwszego zespołu, trenerzy ze sztabu szkoleniowego oraz członkowie klubowego zarządu.

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CD Tenerife planuje pożegnanie Jesúsa de Miguela na stadionie

Władze klubu zorganizują także specjalne wydarzenie pamięci napastnika, dedykowane lokalnej społeczności z wyspy oraz sympatykom drużyny. Uroczystość zaplanowano na sobotę 7 listopada o godzinie 18:00 na obiekcie Heliodoro Rodríguez López, gdzie mszę świętą poprowadzi biskup diecezji Nivariense, Eloy Santiago.

Wstęp na tę ceremonię będzie otwarty dla wszystkich fanów pragnących uczcić pamięć zmarłego piłkarza.

W obliczu dramatu władze klubu wstrzymały wszelką aktywność sportową swoich drużyn i wprowadziły sześciodniową żałobę. Z kolei w samym Navahermosa zarządzono trzy dni żałoby. Tamtejszy samorząd zaznaczył, że zmarły zawodnik na zawsze zapisze się w pamięci mieszkańców jako istotny członek ich wspólnoty.

Tragiczna śmierć Jesúsa de Miguela po meczu z FC Andorra

Śmierć Jesúsa de Miguela nastąpiła we wtorek 3 listopada o godzinie 8:00 w jednej z placówek medycznych na Teneryfie. Piłkarz trafił tam w poniedziałkowy wieczór i walczył o życie na oddziale intensywnej terapii, co było bezpośrednim skutkiem groźnego starcia z golkiperem drużyny FC Andorra, Jesúsem Owono.