Robert Lewandowski robi furorę w MLS. Jego koszulki sprzedają się lepiej niż trykoty Messiego

Spis treści Robert Lewandowski i Chicago Fire kończą sezon zasadniczy MLS

Władze Major League Soccer opublikowały oficjalny ranking najlepiej sprzedających się koszulek w 2026 roku, które dla wszystkich drużyn w lidze produkuje firma Adidas. W tym zestawieniu Robert Lewandowski zajął wysokie czwarte miejsce, ustępując jedynie takim gwiazdom jak Lionel Messi z Interu Miami, Son Heung-Min grający w Los Angeles FC oraz występujący w Vancouver Whitecaps Thomas Müller. Czołową piątkę tego zestawienia zamknął natomiast zawodnik Orlando City, Antoine Griezmann.

W kontekście polskiego snajpera na szczególną uwagę zasługuje jednak bardzo istotny fakt związany z datą jego transferu. Odkąd w czerwcu Lewandowski podpisał umowę z Chicago Fire, jego trykot stał się absolutnym bestsellerem w całych rozgrywkach MLS. Oznacza to, że w tym konkretnym przedziale czasowym Polak pobił pod względem wyników sprzedażowych nawet samego Messiego, który przecież od wielu lat niezmiennie cieszy się gigantyczną popularnością wśród fanów w Stanach Zjednoczonych.

Od momentu przeprowadzki do drużyny z Chicago polski napastnik zdążył już strzelić siedem goli oraz zaliczyć cztery ostatnie podania. Jego zespół Fire po raz drugi z rzędu zdołał zapewnić sobie udział w fazie play-off rozgrywek MLS Cup, co w tym mieście udało się osiągnąć po raz pierwszy od 2009 roku. Ponadto „Lewy” po raz czwarty w bieżącym sezonie znalazł się w Drużynie Kolejki MLS, a najnowsze wyróżnienie tego typu otrzymał za swój występ w 34. serii gier.

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Robert Lewandowski i Chicago Fire kończą sezon zasadniczy MLS

Drużynę z Chicago czeka teraz ostatni pojedynek w ramach rundy zasadniczej obecnych rozgrywek. W sobotę, 7 listopada, piłkarze Fire podejmą na własnym obiekcie ekipę Columbus Crew. Pierwszy gwizdek sędziego w tym spotkaniu zaplanowano na godzinę 21.00 polskiego czasu, a transmisję z tego wydarzenia przeprowadzi platforma Apple TV.

Organizatorzy rozgrywek Major League Soccer udostępnili też pełne zestawienie obejmujące dziesięć najchętniej kupowanych trykotów piłkarskich w 2026 roku. Fakt, że nazwisko Lewandowskiego znalazło się w tak elitarnym gronie, stanowi kolejny dowód na to, jak wielkie poruszenie wywołały przenosiny Polaka za ocean.

Tak prezentuje się czołowa dziesiątka najchętniej kupowanych koszulek w lidze MLS w 2026 roku. Na pierwszym miejscu znalazł się Lionel Messi z Interu Miami, drugą lokatę zajął Son Heung-Min z Los Angeles, a podium zamknął Thomas Müller z Vancouver Whitecaps. Tuż za nimi, na czwartej pozycji, uplasował się reprezentujący barwy Chicago Fire Robert Lewandowski, który wyprzedził piątego Antoine'a Griezmanna z Orlando City oraz szóstego Cavana Sullivana z zespołu Philadelphia Union. Kolejne miejsca od siódmego do dziesiątego zajęli odpowiednio Denis Bouanga z Los Angeles, Luis Suárez z Interu Miami, Hany Mukhtar z Nashville SC oraz zamykający stawkę Rodrigo De Paul, również grający dla Interu Miami.