Waldemar Żurek ujawnia, co znaleziono na komputerze zamachowca z Krakowa

Minister sprawiedliwości i prokurator generalny gościł na antenie Radia Kraków. Waldemar Żurek ujawnił w rozmowie z rozgłośnią, jakie materiały zabezpieczono na komputerze 24-letniego sprawcy krakowskiej tragedii, oraz podkreślił, że śledczy dokładnie analizują motywy jego działania.

Mogę już potwierdzić pewne informacje, dlatego że służby mają dostęp do komputera sprawcy. Rzeczywiście widać odwiedzanie stron, które dotyczyły Andersa Breivika, czyli tego prawicowego ekstremisty, który dopuścił się takiej masakry dramatycznej na wyspie Utoya - powiedział.

Szef resortu sprawiedliwości odniósł się również do zabezpieczonych śladów wskazujących na konkretne poglądy napastnika i powiedział w Radiu Kraków: „Ta flaga z tym grzechotnikiem, żółte tło i grzechotnik, to też daje służbom i prokuraturze jakiś sygnał. Wiemy dobrze, że w sytuacji ataku na Capitol, tych flag wśród skrajnie prawicowych ugrupowań w Stanach Zjednoczonych, było dosyć sporo. Tam są też zwolennicy takiego nieograniczonego dostępu do broni palnej. Zabezpieczono miejsce pracy sprawcy. Tam też jest symbolika, która może wskazywać na ten wątek. Więc ten prawicowy ekstremizm to jest jedno”.

Prokurator generalny zaznaczył równocześnie, że śledczy prześwietlają środowisko, w którym obracał się 24-latek. Zdaniem ministra należy dokładnie zweryfikować, czy otoczenie mężczyzny miało powiązania z ruchami politycznymi, które mogły popchnąć go do takiego kroku.

„Oczywiście bardzo ważnym motywem jest też kwestia zaburzeń psychicznych, ale jeżeli nałożymy na siebie różnego rodzaju przesłanki, to czasem dochodzi do takiej eksplozji, gdy coś dzieje się czasem w tym najbliższym otoczeniu, co jest takim zapalnikiem do tak dramatycznych rzeczy” – wyjaśnił Waldemar Żurek.

Według ministra sprawiedliwości znalezione w samochodzie 24-latka broń oraz amunicja dowodzą skali przygotowań do ataku. Waldemar Żurek podsumował ten wątek słowami: „(...) Jeżeli ktoś ma ich kilkanaście, jeżeli zabezpieczono prawie 500 sztuk amunicji, to widać, że ten człowiek czynił jakieś przygotowania do tego działania. Więc to wszystko musi być analizowane”.

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