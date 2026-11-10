Atak w Krakowie. Komendant główny policji ocenia skalę zagrożenia. To mrozi krew w żyłach!

Szef polskiej policji, gen. Marek Boroń, gościł w programie „Pytanie dnia”, gdzie zrelacjonował przebieg policyjnej operacji na krakowskim rynku. Odniósł się również do postaci samego napastnika, który zmarł w poniedziałek (9.11) nad ranem. Generał zaznaczył przy tym, że funkcjonariusze w całej swojej historii jeszcze nigdy nie musieli stawiać czoła takiej sytuacji, z jaką mierzą się od kilku dni.

Według komendanta głównego, tylko ogromne poświęcenie i nieustępliwość mundurowych ścigających sprawcę zapobiegły znacznie większej tragedii oraz śmierci wielu kolejnych ludzi.

Mogło zginąć kilkadziesiąt osób, bo ten arsenał, który miał zamachowiec, pozwoliłby mu dalej zabijać. On oddał kilkadziesiąt strzałów, gdyby dalej się przemieszczał, to ofiar byłoby znacznie więcej – ocenił.

Słowa te znajdują potwierdzenie w faktach, ponieważ w samochodzie używanym przez zamachowca śledczy zabezpieczyli cztery sztuki broni oraz przeszło 500 sztuk amunicji, co stanowiło prawdziwy arsenał.

Podczas wywiadu generał Boroń zwrócił szczególną uwagę na bohaterską postawę dwóch młodych funkcjonariuszy, którzy stanęli oko w oko ze sprawcą masakry. Są to posiadający półtoraroczny oraz dwuletni staż służby starszy posterunkowy Jakub Kulik i starszy posterunkowy Artur Morański. Obaj policjanci wybudzili się już ze śpiączki, a prezydent Karol Nawrocki odznaczył ich Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski „za wybitne zasługi na rzecz zapewniania porządku i bezpieczeństwa Państwa Polskiego oraz wyjątkową ofiarność i odwagę”.

Szef policji skomentował również pojawiające się zarzuty, jakoby w momencie ataku w Krakowie brakowało odpowiedniej liczby mundurowych. „Dyżurny zadysponował 30 załóg, żeby w tym pościgu uczestniczyły” – przekazał komendant. Wyjaśnił też, że biorący udział w akcji policjanci byli świadomi ucieczki napastnika i blokowali uliczki przylegające do rynku, aby odciąć mu drogę odwrotu. W pierwszych minutach od odebrania zgłoszenia na miejsce skierowano 19 patroli, a chwilę później dołączyło do nich kolejnych 11 załóg.

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