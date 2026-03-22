Arkadiusz Milik wraca na murawę po 652 dniach. Mógł zapewnić Juventusowi zwycięstwo w końcówce

Gospodarze wyszli na prowadzenie w czternastej minucie za sprawą trafienia Kenana Yıldıza. Zaraz po zmianie stron do remisu doprowadził Andrea Pinamonti. Szalę zwycięstwa na korzyść turyńczyków mógł w 87. minucie przechylić Manuel Locatelli, jednak nie zdołał zamienić rzutu karnego na bramkę.

Poważny uraz kolana wykluczył polskiego napastnika z gry w czerwcu 2024 roku, kiedy to reprezentacja Polski mierzyła się w meczu kontrolnym z Ukrainą, wygrywając 3:1. Od tego nieszczęśliwego momentu zawodnik ani razu nie zameldował się na murawie w starciu o punkty.

W doliczonym czasie gry, dokładnie w 90. minucie, reprezentant Polski stanął przed doskonałą szansą na rozstrzygnięcie losów widowiska. Zawodnik wyskoczył do futbolówki w stylu przypominającym jego historyczne trafienie przeciwko Manuelowi Neuerowi w starciu z Niemcami. Ostatecznie jednak jego strzał głową zatrzymał dobrze dysponowany Arijanet Murić.

Turyński klub plasuje się aktualnie na piątej lokacie z dorobkiem 54 punktów na koncie. Tabeli przewodzi Inter Mediolan, gromadząc 68 oczek i wyprzedzając o pięć punktów AC Milan. Ekipa z Mediolanu w minioną sobotę ograła Torino 3:2, natomiast drużyna Piotra Zielińskiego w niedzielę zagra na wyjeździe z Fiorentiną.

𝐓𝐀𝐊 𝐁𝐋𝐈𝐒𝐊𝐎 𝐆𝐎𝐋𝐀! 🤯Ależ to mogło być wejście 🇵🇱 Arka Milika... #włoskarobota 🇮🇹 pic.twitter.com/scOsFGotW8— ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) March 21, 2026