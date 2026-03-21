Jakub Szymański ze złotem halowych mistrzostw świata. Płotkarz zdeklasował rywali w Toruniu

- W toruńskiej hali Jakub Szymański sięgnął po tytuł halowego mistrza świata na dystansie 60 m przez płotki, wygrywając z ogromną przewagą.

- Reprezentant Polski zatrzymał stoper na znakomitym wyniku 7,40 s, notując życiowy triumf na międzynarodowej arenie.

- Od pierwszych metrów krajowy zawodnik podyktował twarde warunki, wyprzedzając między innymi faworyzowanego reprezentanta USA, Treya Cunninghama.

- Droga polskiego lekkoatlety do tego wyjątkowego medalu była pełna wyzwań i stanowi ogromny impuls dla całego krajowego sportu.

Jakub Szymański deklasuje rywali w Toruniu

Polski zawodnik perfekcyjnie udźwignął presję startu przed rodzimą widownią podczas decydującego starcia. Jakub Szymański zaprezentował szczytową dyspozycję fizyczną, błyskawicznie reagując na sygnał startera. Zaraz po opuszczeniu bloków narzucił mordercze tempo biegu, całkowicie dystansując pozostałych uczestników finałowej rywalizacji.

Tablica wyników potwierdziła pełną dominację reprezentanta gospodarzy. Urzędujący mistrz świata pokonał barierę 60 metrów z rewelacyjnym rezultatem 7,40 s, bijąc swój własny czas z poprzedniej rundy. Ten życiowy bieg zagwarantował mu złoty krążek, a tysiące kibiców zgromadzonych w toruńskim obiekcie wpadło w prawdziwą euforię na widok jego bezapelacyjnego triumfu.

Półfinałowe starcie z Treyem Cunninghamem

Formę medalową zwiastowały już wcześniejsze starty tego samego dnia. Szymański pewnie wygrał swój bieg półfinałowy z wynikiem 7,42 s, ustępując w ogólnym zestawieniu wyłącznie głównemu faworytowi z USA. Wspomniany Trey Cunningham awansował z rezultatem 7,35 s, co zapowiadało niezwykle zaciętą walkę o tytuł w wieczornym finale imprezy.

W wyścigu o medale to jednak reprezentant Polski udowodnił wyższość nad amerykańskim rywalem. Na tym etapie zabrakło Damiana Czykiera, który odpadł wcześniej po zajęciu czwartej lokaty w swoim biegu z rezultatem 7,57 s. Mimo absencji starszego kolegi z kadry, osamotniony Szymański doskonale poradził sobie z ciężarem oczekiwań, zdobywając upragnione mistrzostwo dla Polski.