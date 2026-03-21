Agnieszka Radwańska staje w obronie Igi Świątek. Zwraca uwagę na kluczowy problem

- Pewnie jest wiele rzeczy, które bym zmieniła i poradziła Idze, ale myślę, że tutaj telewizja nie jest do tego platformą, żeby o tym mówić. Ale na pewno wiem, co tam się dzieje i to też nie jest kwestia dnia, tygodnia, tylko to jest proces i też wiele rzeczy musi się zgadzać poza kortem, żeby na korcie było dobrze. Zwłaszcza w zawodowym tenisie, gdzie przez lata jesteśmy na korcie i jest coraz trudniej, nic nie jest łatwiejsze i to są lata naprawdę ciężkiej pracy - podkreśliła Agnieszka Radwańska. - Iga jest tytanem pracy i to jak pracuje, to jak trenuje, to jest ogromny szacunek, ale do tego też trzeba dodać rzeczy, które są poza kortem, żeby to wszystko było w dobrej całości. Ja jej tego absolutnie życzę. Mam nadzieję, że z tego szybko wyjdzie i tak naprawdę dajmy jej trochę przestrzeni, spokoju, bo "wujki dobra rada" to nigdy nie jest nic, co pomoże, więc tutaj zachowajmy spokój i dajmy jej przestrzeń. Myślę, że to chyba najgorszy czas, jeżeli chodzi o całą jej karierę i tak jak mówię - to jest proces, ale myślę, że też już z tym doświadczeniem, co ma, to mam nadzieję, że szybko z tego wyjdzie - zakończyła Radwańska.