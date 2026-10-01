Zaskakujący ruch Natalii Bukowieckiej! Polska biegaczka zdradziła nowe plany

Znakomita sprinterka zdecydowała się na odważny krok i próbuje swoich sił w zupełnie nowej dyscyplinie. Na swoim koncie na Instagramie Natalia Bukowiecka zamieściła wpis, który błyskawicznie przyciągnął uwagę internautów. Obok zdjęć z wyczerpujących zajęć treningowych wyjaśniła, że przygotowuje się do pierwszych zawodów HYROX, ucząc się łączenia szybkości, siły i wykonywania burpees. Udostępnione kadry ukazują świetną dyspozycję fizyczną biegaczki, wzbudzając jeszcze większe emocje przed nadchodzącym wydarzeniem.

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Niespodziewane ogłoszenie Natalii Bukowieckiej

Część fanów sportu może nie znać specyfiki zawodów HYROX, które stale zyskują na popularności. Jest to rywalizacja sprawdzająca wszechstronną formę fizyczną, w której bieganie przeplata się z intensywnymi ćwiczeniami. Schemat zakłada przebiegnięcie ośmiu odcinków o długości jednego kilometra, a każdy z nich kończy się określonym wyzwaniem siłowym.

Internauci szybko zareagowali na nowinę i zaczęli dopytywać o lokalizację pierwszego startu. Zapytana o to, czy wystąpi w Gdańsku, czy w Poznaniu, zawodniczka potwierdziła swój udział w gdańskiej edycji imprezy. Informacja ta wywołała spory entuzjazm wśród miłośników fitnessu. W komentarzach pod postem zaroiło się od słów wsparcia, a kibice wyrazili ogromną ciekawość i chęć zobaczenia występu na żywo. Słowa zachęty płyną również od innych sportowców, w tym Anny Kiełbasińskiej oraz Tymoteusza Zimnego.

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Czas pokaże, czy doskonałe przygotowanie biegowe oraz niesamowita wydolność organizmu zagwarantują polskiej mistrzyni wysokie miejsce w klasyfikacji. Odpowiedź poznamy podczas zbliżających się zawodów w Trójmieście!