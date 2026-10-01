Mikayla Demaiter zachwyca na gorących kadrach z łóżka i sauny. Najpiękniejsza bramkarka zrzuciła hokejowy sprzęt

Mikayla Demaiter została modelką

Mikayla Demaiter nie przestaje wzbudzać zachwytu wśród internautów. Tym razem tytułowana najpiękniejszą bramkarką globu zawodniczka pochwaliła się intrygującymi ujęciami z sypialni. To kolejne z serii odważnych zdjęć 26-latki. Jeszcze kilka lat temu Kanadyjka stała między słupkami drużyny hokejowej Bluewater Hawks. Mimo dobrze zapowiadającej się przyszłości w sporcie, młoda zawodniczka postanowiła zawiesić łyżwy na kołku i skupić się na pracy przed obiektywem. Jej profil na Instagramie śledzi obecnie imponujące trzy miliony użytkowników, a największy entuzjazm wzbudzają fotografie, na których odsłania swoje krągłości. W sieci można podziwiać jej wdzięki uchwycone w przeróżnych sceneriach – od sypialni, przez saunę, aż po basen. Dla jej sympatyków tło ma jednak z pewnością marginalne znaczenie.

Najpiękniejsza bramkarka świata znów rozpala internet. Mikayla Demaiter pozuje w odważnych kadrach

Najpiękniejsza bramkarka świata Mikayla Demaiter pokazuje ciało

Choć Mikayla Demaiter zrezygnowała z profesjonalnej gry w hokeja, nadal dba o formę fizyczną. Czasem powraca na lód, by przypomnieć sobie dawne nawyki i pochwalić się refleksem bramkarki. Co ciekawe, sportowe detale często przewijają się w jej sesjach. Modelka chętnie pozuje z hokejowym kijem czy piłką do koszykówki. Fani mogli ją również podziwiać w mniej standardowych stylizacjach. Głośnym echem odbiła się jej sesja w mocno wyciętym stroju nawiązującym do stylu kowbojskiego, który podkreślał jej sylwetkę. Część udostępnianych przez nią kadrów bywa na tyle prowokacyjna, że niektórzy odbiorcy uznają je za zbyt śmiałe, ale wydaje się, że sama zainteresowana nie przywiązuje do takich opinii większej wagi.

Rozmowa z St. post. Klaudia Węcłaś II Wicemiss Polski