Bartłomiej Lemański mistrzem Europy. Jego partnerka aż pękła. "Słowa mnie zawodzą"

Gdy opadły finałowe emocje, reprezentanci Polski wrócili do domów, by w gronie najbliższych cieszyć się ze złotego medalu mistrzostw Europy. Wyjątkowe powitanie czekało na Bartłomieja Lemańskiego, którego wielki sukces bardzo mocno przeżywała jego partnerka. Dominika Pakiela zamieściła w sieci szczery wpis, w którym opisała swoje uczucia po sukcesie polskiego środkowego.

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„Słowa mnie zawodzą w momencie, kiedy mam opisać, jak dużą dumę czuję w kierunku mojego ulubionego człowieka” - rozpoczęła partnerka świeżo upieczonego mistrza Europy.

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Ukochana Lemańskiego komentuje sukces partnera. "Poznaliśmy się w 2019"

Kobieta zwróciła uwagę na fakt, że kiedy w 2019 roku zaczynali być razem, siatkarz po raz ostatni występował w biało-czerwonych barwach. Zdobycie tytułu mistrza Europy to dla niego nagroda za ciężką pracę i ogromne poświęcenie w walce o powrót do kadry. Dominika podkreśliła, że jej partner potrzebował aż siedmiu lat nieustannego przesuwania własnych granic, by osiągnąć cel.

„Zeszły rok był najlepszym w jego karierze, kiedy jednocześnie studiował, chodził na praktyki i w wolnych od pracy dniach przyjeżdżał mnie odwiedzać w szpitalu, pomagać w domu, wspierać w ciężkich chwilach”

Dominika głęboko wierzy, że postawa Lemańskiego może stać się drogowskazem dla osób, które mierzą się z trudnościami. Partnerka reprezentanta Polski zapewniła, że jest niesamowicie szczęśliwa, mogąc być częścią jego życia i uczyć się od niego tak wiele każdego dnia. Dodała również, że wychodzenie z kryzysu, choć to niezwykle ciężkie, może przynieść ostateczne zwycięstwo.

Swoją wiadomość zakończyła pozdrowieniami dla kibiców, zachęcając ich do wspierania Bartłomieja Lemańskiego podczas meczów w Warszawie. W nadchodzącym sezonie złoty medalista dołączy bowiem do drużyny Projektu Warszawa. Zdjęcia tej uroczej pary można obejrzeć w naszej galerii zdjęciowej.