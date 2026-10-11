AMW Arka Gdynia pokonuje Trefl Sopot. Zaskakujący wynik w derbach Trójmiasta

Derby Trójmiasta dla Gdyni

Spotkanie pomiędzy AMW Arką Gdynia a Energą Trefl Sopot zakończyło się zwycięstwem gospodarzy 96:82. Wynik kwart układał się następująco: 21:26, 29:21, 17:14, 29:21. Sopocianie lepiej rozpoczęli mecz, jednak koszykarze Arki zdołali odwrócić losy spotkania jeszcze przed przerwą.

W drugiej połowie to drużyna z Gdyni dyktowała warunki gry. Skuteczna obrona i dynamiczne ataki pozwoliły gospodarzom na kontrolowanie przebiegu meczu. Ostatecznie AMW Arka Gdynia pewnie pokonała rywali zza miedzy w ramach koszykarskiej Ekstraklasy.

Kto zdobył najwięcej punktów?

W barwach AMW Arki Gdynia najskuteczniejszy był Jakub Garbacz, który zdobył 26 punktów. Znakomity występ zanotował również Alex Stein, rzucając 25 oczek. Mate Vucić dorzucił 13 punktów, a Kasper Suurorg zapisał na swoim koncie 10 punktów.

Dla ekipy Energi Trefl Sopot najwięcej punktów zdobył Jakub Schenk, kończąc mecz z dorobkiem 23 oczek. Stefan Simanić rzucił 15 punktów, a Trey Anderson dołożył 14. Pomimo dobrej postawy liderów, drużyna z Sopotu nie zdołała sprostać dobrze dysponowanej tego dnia Arce Gdynia.