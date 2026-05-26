Potrącenie w Wodzisławiu Śląskim. Sprawca planował uciec z Polski

Potrącenie seniorki na Targowej. Kierowca Audi uciekł z miejsca zdarzenia

Dramatyczne sceny rozegrały się w popołudniowych godzinach 6 maja na ulicy Targowej w Wodzisławiu Śląskim. Według wstępnych ustaleń policji, kierujący samochodem osobowym marki Audi, podczas wykonywania manewru cofania, nie zachował wymaganej ostrożności. W rezultacie jego niebezpiecznej jazdy potrącona została 72-letnia kobieta, która w tym czasie poruszała się chodnikiem. Sprawca na chwilę zatrzymał pojazd, jednak zaraz potem, nie udzielając pomocy ciężko rannej seniorce, odjechał z miejsca wypadku. Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe, które przetransportowały poszkodowaną z poważnymi obrażeniami ciała do szpitala.

Szybka akcja policji. Sprawca wypadku w Wodzisławiu planował uciec z Polski

Działania wodzisławskich policjantów przyniosły szybkie rezultaty, ponieważ funkcjonariusze natychmiast rozpoczęli intensywne czynności w celu ustalenia i zatrzymania sprawcy. Jeszcze tego samego dnia, 6 maja, w ręce policjantów wpadł 17-letni pasażer pojazdu. Dzień później, 7 maja, zatrzymano głównego podejrzanego, 20-letniego kierowcę Audi, oraz jego 21-letniego znajomego. Jak ustalili śledczy, 21-latek aktywnie pomagał sprawcy w ukrywaniu się, a sam 20-latek planował ucieczkę z Polski, aby uniknąć odpowiedzialności karnej za swoje czyny.

Surowe zarzuty dla 20-latka. Grozi mu do 16 lat więzienia

Główny sprawca wypadku, 20-letni mieszkaniec Wodzisławia Śląskiego, usłyszał szereg poważnych zarzutów prokuratorskich. Obejmują one spowodowanie wypadku drogowego ze skutkiem w postaci ciężkich obrażeń ciała, nieudzielenie pomocy poszkodowanej oraz złamanie dwóch aktywnych sądowych zakazów prowadzenia pojazdów mechanicznych. Łącznie za popełnione przestępstwa grozi mu kara nawet do 16 lat pozbawienia wolności. Jego 21-letni znajomy odpowie za poplecznictwo, za co grozi mu do 5 lat więzienia. Z kolei 17-letni pasażer po przesłuchaniu został zwolniony do domu decyzją prokuratora.

Sprawca wypadku tymczasowo aresztowany. Śledztwo w toku

Wodzisławski Sąd Rejonowy, na wniosek prokuratury oraz policji, przychylił się do zastosowania najsurowszego środka zapobiegawczego. Podejrzany 20-latek najbliższe miesiące spędzi w tymczasowym areszcie, oczekując na dalszy przebieg postępowania karnego. Szczegółowe okoliczności i dokładny przebieg całego zdarzenia są obecnie wyjaśniane w ramach śledztwa, które nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Wodzisławiu Śląskim. Policja po raz kolejny apeluje o zachowanie rozsądku na drodze i przypomina, że łamanie przepisów, a w szczególności ignorowanie sądowych zakazów, prowadzi do tragedii i spotka się ze stanowczą reakcją organów ścigania.

Źródło: Policja.pl