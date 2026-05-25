Gala Ekstraklasy. Jacek Magiera pośmiertnie nagrodzony! Przemowa jego brata skradła wieczór

Tradycyjna Gala Ekstraklasy stanowi oficjalne zamknięcie sezonu.

Tegoroczna uroczystość miała wyjątkowy charakter z uwagi na nagłe odejście Jacka Magiery.

Środowisko piłkarskie oddało hołd zmarłemu szkoleniowcowi, dołączając jego nazwisko do Galerii Legend.

Wyróżnienie w imieniu zmarłego przyjął na scenie jego brat Marek.

Gala Ekstraklasy. Jacek Magiera doceniony przez środowisko, brat wygłosił poruszające słowa

10 kwietnia 2026 roku polskie środowisko piłkarskie okryło się żałobą po dramatycznej informacji. Jacek Magiera odszedł nagle w wieku zaledwie 49 lat, a bezpośrednią przyczyną jego śmierci było zatrzymanie akcji serca w trakcie treningu biegowego. Tragedia ta potężnie wstrząsnęła całą sportową Polską, co widać było po niezwykle godnym pożegnaniu szkoleniowca przez kibiców na wszystkich stadionach. Półtora miesiąca po tych bolesnych wydarzeniach postanowiono ponownie oddać cześć byłemu zawodnikowi i trenerowi między innymi Legii Warszawa. Podczas uroczystej Gali Ekstraklasy 2026 Jacek Magiera został pośmiertnie włączony do prestiżowego grona Galerii Legend.

Marcin Animucki pełniący funkcję prezesa uroczyście wyczytał nazwiska tegorocznych laureatów. W tym zaszczytnym gronie obok nieżyjącego trenera znaleźli się również Marek Chojnacki, Tomasz Wieszczycki, Krzysztof Dowhań oraz dziennikarz Andrzej Janisz. Aby odebrać symboliczne wyróżnienie w imieniu zmarłego, na scenę wszedł jego brat Marek.

„Tak zażartuję trochę w stylu Jacka. On taki był, choć nie wszyscy go znają z tej strony. Powiedziałby mi: Wiesz, zawsze chciałeś być na gali Ekstraklasy... Kto Jacka znał, doskonale wiedział i wie, jakie miał poczucie humoru – kapitalne” – powiedział Marek Magiera na samym początku swojego wystąpienia, wspominając nieszablonowy charakter brata.

Dziennikarz Polsatu Sport przywołał z pamięci najważniejsze etapy piłkarskiej drogi zmarłego, której od zawsze wiernie towarzyszył. Po tych wspomnieniach przeszedł do trudnych i bolesnych momentów związanych z wydarzeniami z 10 kwietnia. Marek Magiera postanowił wykorzystać obecność na scenie, aby skierować niezwykle ważne słowa do rodziny.

„Wiem, że Magda, żona Jacka, a także dzieci Gosia i Janek oglądają tę galę, więc pozdrawiamy was wszystkich serdecznie. Pozwólcie, że w imieniu Magdy, dzieci, swoim też – bardzo serdecznie chciałem podziękować wszystkim klubom i kibicom, którzy bardzo godnie uczcili pamięć Jacka 10 kwietnia i w następnych dniach po tej tragedii” – podkreślił Marek Magiera, wyrażając jednocześnie ogromną wdzięczność dla dziennikarzy i komentatorów, którzy w tych mrocznych dniach zachowali pełen profesjonalizm w swojej pracy.

A oto wyniki Gali Ekstraklasy 2026:

Numer sezonu: Jesus Imaz (Jagiellonia Białystok) - za rekord w liczbie goli wśród obcokrajowców (110)

Bramkarz sezonu: Xavier Dziekoński (Korona Kielce)

Młodzieżowiec sezonu: Marcel Reguła (Zagłębie Lubin)

Obrońca sezonu: Wojciech Mońka (Lech Poznań)

Pomocnik sezonu: Bartosz Nowak (GKS Katowice)

Napastnik sezonu: Karol Czubak (Motor Lublin)

Turbokozak sezonu: Karol Czubak (Motor Lublin)

Trener sezonu: Niels Frederiksen (Lech Poznań)

Galeria legend Ekstraklasy: Jacek Magiera, Marek Chojnacki, Tomasz Wieszczycki, Krzysztof Dowhań, Andrzej Janisz

Piłkarz sezonu 2025/2026: Bartosz Nowak (GKS Katowice)

𝐆𝐀𝐋𝐄𝐑𝐈𝐀 𝐋𝐄𝐆𝐄𝐍𝐃 𝐄𝐊𝐒𝐓𝐑𝐀𝐊𝐋𝐀𝐒𝐘 ⭐Na dzisiejszej Gali Ekstraklasy wyróżniono kolejne legendy, które zapisały się w historii naszej ligi 👋📺 W CANAL+ podsumowujemy Galę i miniony sezon: https://t.co/Khg2yEVJUo pic.twitter.com/a5jvqZqjSX— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) May 25, 2026

