Komplikacje w Barcelonie. Co ze Szczęsnym? Kłopoty bogactwa w Katalonii

Przyszłość Szczęsnego w FC Barcelona. Nowe doniesienia mediów

Wojciech Szczęsny kontynuuje swoją przygodę z FC Barcelona po niespodziewanym powrocie ze sportowej emerytury. Przypomnijmy, że Polak pożegnał się z futbolem po Euro 2024, ale ostatecznie zdecydował się dołączyć do "Dumy Katalonii". Klub zmuszony był szukać bramkarza po ciężkiej kontuzji Marca-Andre ter Stegena i poza oknem transferowym to właśnie "Szczena" okazał się najlepszym wyborem. Na początku był rezerwowym dla Inakiego Peny, lecz szybko wywalczył sobie miejsce w podstawowym składzie. Jednakże w sezonie 2025/26 nowym numerem jeden w bramce został Joan Garcia. Wojciech Szczęsny doskonale odnalazł się w roli rezerwowego, na tyle, że zgodził się na przedłużenie pobytu w Barcelonie o kolejny rok. W międzyczasie Marc-Andre ter Stegen udał się na wypożyczenie do Girony. Zbliżający się koniec tego wypożyczenia generuje obecnie nowe problemy kadrowe dla mistrzów Hiszpanii.

Niemiecki golkiper, pełniący niegdyś funkcję kapitana "Blaugrany", ma niewielkie szanse na powrót do podstawowego składu, a klub najprawdopodobniej zdecyduje się go sprzedać. Katalończycy zmagają się bowiem z nadmiarem bramkarzy. W kadrze znajdują się obecnie Joan Garcia oraz Wojciech Szczęsny, a z wypożyczeń powrócą Yaakobishvili i Astralaga. Ponadto do drużyny bardzo zdolny wychowanek La Massi - Diego Kochen. Z kolei Inaki Pena ma pożegnać się z zespołem. Wygląda na to, że rola Wojciecha Szczęsnego jako rezerwowego jest na ten moment bezpieczna.

Szczęsny, w zasadzie, nie powinien stanowić przeszkody. W jego kontrakcie znajduje się klauzula, która pozwala na jednostronne rozwiązanie umowy, jeśli któraś ze stron zechce zakończyć współpracę. Kiedy pojawiła się możliwość sprowadzenia Remiro, polski bramkarz musiałby odejść, ale prawda jest taka, że pozyskanie bramkarza Realu Sociedad było niezwykle skomplikowane. Wszystko wskazuje na to, że Polak zostanie i będzie pełnił tę samą funkcję co w zeszłym sezonie: będzie pomagał Joanowi Garcii w każdy możliwy sposób i wzmacniał jedność zespołu wraz z weteranami. Ma bardzo dobre relacje z kolegami z drużyny

- przekazał hiszpański dziennik "AS".

