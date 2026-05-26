Kradzież w Szczytnie. Recydywista ukradł volkswagena wartego ponad 180 tys. zł

Wspólna akcja policji. 41-latek z gminy Wielbark w rękach kryminalnych

Do skutecznego zatrzymania podejrzanego doszło w środę, 20 maja 2026 roku, dzięki szeroko zakrojonej współpracy funkcjonariuszy. W akcji brali udział policjanci wydziału kryminalnego ze Szczytna, wspierani przez kolegów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie oraz przewodnika z psem służbowym z Komendy Miejskiej Policji w Elblągu. 41-letni mieszkaniec gminy Wielbark został ujęty na podstawie zarządzenia wydanego przez Prokuraturę Rejonową w Szczytnie. Był on od dłuższego czasu typowany jako sprawca głośnej kradzieży, do której doszło pod koniec ubiegłego roku.

Włamanie i kradzież Volkswagena w Szczytnie warte 180 tys. zł

Śledczy powiązali zatrzymanego ze zdarzeniem, które miało miejsce w nocy z 17 na 18 grudnia 2025 roku. To właśnie wtedy sprawca włamał się do jednego z domów jednorodzinnych na terenie Szczytna. Jego łupem padły nie tylko kosmetyki, torebki i portfel z gotówką oraz dokumentami, ale przede wszystkim kluczyki do samochodu marki Volkswagen. Używając skradzionego klucza, złodziej bez problemu wyprowadził auto z zamkniętego garażu i odjechał w nieznanym kierunku. Poszkodowani oszacowali łączne straty na kwotę ponad 180 tysięcy złotych.

Areszt i zarzuty dla 41-latka. Odpowie jako recydywista

Na podstawie starannie zebranego materiału dowodowego 41-latek usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem. Jego sytuację prawną dodatkowo komplikuje fakt, że przestępstwa dopuścił się w warunkach recydywy, co oznacza, że w przyszłości może liczyć się ze znacznie surowszą karą. Co więcej, podczas zatrzymania w miejscu jego zamieszkania policjanci znaleźli podejrzane substancje, które przekazano do analizy laboratoryjnej. Jeżeli badania potwierdzą, że są to narkotyki, mężczyzna odpowie również za ich posiadanie. Sąd Rejonowy w Szczytnie, przychylając się do wniosku prokuratury, zdecydował o zastosowaniu wobec podejrzanego najsurowszego środka zapobiegawczego i tymczasowo aresztował go na okres trzech miesięcy.

Źródło: Policja.pl