• Pięć lat temu w rejonie Usnarza Górnego wybuchł kryzys migracyjny na granicy polsko-białoruskiej.

• W tym miejscu gromadziły się grupy cudzoziemców próbujących dostać się na polskie terytorium.

• Na granicę docierali wówczas politycy opozycji, którzy chcieli przekazać koczującym m.in. żywność.

Migranci nie mieli kontaktu z prawnikami

Sędziowie strasburskiego Trybunału stwierdzili również, że w przypadku obu skarżących doszło do złamania 34 artykułu Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, gdyż 28 września 2021 r. pełnomocnicy prawni nie zostali dopuszczeni do swoich klientów.

Sprawa cudzoziemców koczujących na polsko-białoruskim pograniczu w pobliżu Usnarza Górnego zyskała szeroki rozgłos w połowie sierpnia 2021 r. Początkowo grupa liczyła kilkadziesiąt osób, a według ówczesnych doniesień medialnych białoruskie służby spychały na polską stronę obywateli m.in. Afganistanu oraz Iraku. Po upływie kilku dni w obozowisku pozostało 32 Afgańczyków, w tym kobiety z dziećmi, którzy liczyli na wejście do Polski.

Rząd w Warszawie stał wówczas na stanowisku, że nagły napływ obcokrajowców nad granicę to efekt celowej polityki białoruskiego przywódcy Alaksandra Łukaszenki. Z kolei Straż Graniczna zaznaczała, że obozowisko z migrantami ulokowane jest po stronie białoruskiej, a polscy funkcjonariusze po prostu blokują im nielegalne wejście do kraju.

W uzasadnieniu ETPC zwrócił uwagę, że polskie władze uznawały teren prowizorycznego obozu za obszar należący do Białorusi. Trybunał przypomniał stanowisko strony rządowej, która dowodziła, iż „osoby zajmujące obóz w pobliżu Usnarza Górnego znajdowały się pod wyłączną kontrolą przedstawicieli Białorusi”.

Ogłaszając werdykt, sędziowie odrzucili jako bezpodstawne deklaracje migrantów o przebywaniu na terytorium Polski i podleganiu tamtejszej jurysdykcji. Trybunał orzekł, że polskiemu prawu podlegał wyłącznie pierwszy z wnioskodawców i to jedynie 20 października 2021 r., kiedy przeszedł przez granicę i jeszcze tego samego dnia został zawrócony.

RPO krytykował rząd Mateusza Morawieckiego

Organizacje pomocowe oraz aktywiści, którzy nagłośnili w mediach sytuację koczujących pod Usnarzem Górnym, domagali się wtedy zapewnienia im wsparcia medycznego, prawnego i humanitarnego. Nad granicę docierali również lokalni mieszkańcy oraz posłowie opozycji z zamiarem przekazania cudzoziemcom m.in. prowiantu. Z czasem mundurowi odcięli osobom z zewnątrz dostęp do obozowiska, a wodę i pożywienie dostarczali tam sami funkcjonariusze Straży Granicznej.

W sprawie traktowania cudzoziemców u władz interweniował wówczas Rzecznik Praw Obywatelskich. W korespondencji skierowanej do premiera Mateusza Morawieckiego wskazywał on, że odmowa przyjęcia wniosków o ochronę międzynarodową pod Usnarzem Górnym łamie prawo. RPO wzywał szefa rządu do natychmiastowej reakcji i odebrania dokumentów od migrantów w zgodzie z obowiązującymi procedurami.

W reakcji na kryzys w rejonie Usnarza Górnego resort spraw wewnętrznych i administracji wysłał na miejsce dodatkowe siły policji oraz Straży Granicznej. W tym samym czasie ruszyło zabezpieczanie pasa granicznego przy użyciu drutu kolczastego i concertiny, a także narodziła się koncepcja budowy stalowej zapory, którą zrealizowano w następnych latach.

Stan wyjątkowy przy granicy objął 183 miejscowości

Napięta sytuacja na granicy z Białorusią sprawiła, że 2 września 2021 r. prezydent zdecydował o wprowadzeniu stanu wyjątkowego w części województw lubelskiego i podlaskiego. Obostrzenia objęły łącznie 183 miejscowości, z czego 115 leżało na Podlasiu, a 68 na Lubelszczyźnie. W strefie tej zakazano przebywania osobom postronnym bez specjalnych uprawnień lub zameldowania, a także wstrzymano organizację imprez masowych i zgromadzeń. Początkowo regulacje miały obowiązywać przez 30 dni, jednak później ten okres wydłużano.

W rejonie Usnarza Górnego po białoruskiej stronie regularnie gromadziły się kolejne grupy cudzoziemców dążących do przekroczenia granicy. Jak przypomina PAP, data 20 października 2021 r. widnieje w wyroku ETPC jako dzień wejścia do Polski i zawrócenia jednego ze skarżących, a właśnie wtedy Straż Graniczna raportowała o ataku kilkudziesięciu osób przeprowadzonym dobę wcześniej. Na polską stronę przedostało się wówczas 16 migrantów, których następnie odstawiono na linię graniczną w oparciu o rozporządzenie MSWiA z 21 sierpnia 2021 r.

Z końcem października 2021 r. polscy pogranicznicy przekazali, że istniejące od sierpnia obozowisko po białoruskiej stronie pod Usnarzem Górnym opustoszało. Od 23 października na miejscu nie było już żadnych migrantów, a pozostałych po nich namiotów pilnowali białoruscy mundurowi.