• Głównym założeniem było uniknięcie sytuacji, w której widoczny dla postronnych obserwatorów konwój przemieszcza się polskimi trasami.

• Przedstawiciele Federalnego Ministerstwa Obrony zapewniają, że modyfikacje założeń logistycznych są standardową procedurą.

• Już w lipcu 2026 roku ciężki sprzęt niemieckiej armii pokonał na lawetach przesmyk suwalski.

Modyfikacja założeń transportowych nałożyła się w czasie na groźne incydenty w polskiej przestrzeni powietrznej. Chodzi o sytuację, w której trzy pociski manewrujące Ch-101 spadły na wiejskie pola na terenie województw podkarpackiego oraz lubelskiego. O nagłej korekcie w planach jako pierwszy napisał „Bild am Sonntag”, opierając się na źródłach w kręgach wojskowych. Z kolei tygodnik „Spiegel” podał, że nagła decyzja miała zapobiec sytuacji, w której jawny konwój jedzie przez Polskę, a doniesienia te szybko podchwyciły kolejne niemieckie redakcje.

Rozmówca związany z wojskiem, na którego powołuje się „Bild am Sonntag”, czyli niedzielne wydanie gazety „Bild”, ocenił, że fotografie niemieckich maszyn pancernych zmierzających nad Bałtyk nieopodal białoruskiej granicy stanowiłyby „prezent propagandowy dla Putina”.

Zupełnie inaczej sprawę przedstawia Federalne Ministerstwo Obrony, które studzi emocje wokół całej sytuacji. Przedstawiciele resortu tłumaczą, że korekta wybranego środka transportu jest rutynowym działaniem i wymaga regularnego trenowania, ponieważ podczas prawdziwego konfliktu zbrojnego takie manewry mogą okazać się niezbędne.

Warto przypomnieć, że w lipcu bieżącego roku Bundeswehra po raz pierwszy przetransportowała czołgi drogami przez przesmyk suwalski. Maszyny pokonały wówczas w ramach ćwiczeń dystans 220 kilometrów. W oficjalnych komunikatach zaznaczano wtedy, że umiejętność błyskawicznego przerzucania ciężkich jednostek dowolnymi metodami, z uwzględnieniem tras lądowych, stanowi kluczowy czynnik odstraszający.

Jak przypomina agencja Reutera, od końca 2027 roku na terytorium Litwy na stałe rozlokowana zostanie brygada pancerna Bundeswehry, w skład której wejdzie 5 tysięcy wojskowych. Jednostka ta otrzyma do dyspozycji około 2 tysięcy pojazdów militarnych, wliczając w to kilkadziesiąt czołgów.

W samych ćwiczeniach „Grand Eagle 26” bierze udział ponad 750 maszyn oraz około 1,8 tysiąca mundurowych. Kluczowym założeniem tego szkolenia jest sprawdzenie sprawnego przerzutu oddziałów Bundeswehry na wschodnią flankę Sojuszu. Oprócz gospodarzy z Litwy oraz Niemców, na poligonie obecni są także wojskowi z Wielonarodowej Brygady NATO, reprezentujący między innymi Czechy, Holandię, Norwegię, Belgię, Chorwację oraz Luksemburg.

Równolegle, od 17 listopada, litewskie poligony goszczą wojska Sojuszu w ramach manewrów pod kryptonimem „Freedom Shield 26-II”. Zadaniem niemieckiej 45. Brygady Pancernej „Litwa” będzie trening bojowego forsowania rzeki Niemen. Przedsięwzięcie angażujące około 3,8 tysiąca żołnierzy to największe w dotychczasowej historii ćwiczenia poligonowe zorganizowane przez niemiecką armię w tym kraju.

Łącznie w obu tych operacjach, czyli „Wielkim Orle 26” oraz „Tarczy Wolności 26-II”, szkoli się około 6 tysięcy wojskowych z państw NATO. Eksperci zwracają uwagę, że poprzez te manewry niemieckie dowództwo chce zoptymalizować planowanie i kierowanie wojskami, a także zacieśnić współpracę operacyjną z armiami Polski oraz Litwy. W przypadku wybuchu realnego konfliktu 10. Dywizja Pancerna trafi bezpośrednio pod rozkazy Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego, którego siedziba mieści się w Szczecinie.